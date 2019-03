Scaroni: "Disputa ideologica inutile, pronti a lasciare San Siro"

" Io non escludo che ce ne andremo da San Siro: non possiamo pensare fra dieci anni di avere ancora questo stadio "

Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto al forum organizzato da Il Foglio allo stadio Meazza.

" La disputa idelogica su San Siro non ci porta da nessuna parte e se si continua a dire che non bisogna toccare niente, noi possiamo anche andare via visto che questo stadio non è nemmeno nostro "

"Per vincere servono buoni giocatori che costano caro e vanno pagati bene. Per averli bisogna fare dei profitti, perché con il FFP non si può più mettere mani al portafogli. Ebbene, i ricavi del Milan sono fermi al 2003. Nel frattempo Real e Manchester United stanno avvicinando il miliardo di euro e per arrivare lì dobbiamo fare il loro stesso percorso - ha spiegato ancora Scaroni - avere uno stadio moderno, efficiente, sempre pieno e visitato anche quando non c'è la partita. Un concetto diverso da quello in cui siamo noi oggi, per cui dobbiamo dotarci di una struttura moderna per tutta la famiglia". "Solo così avremo ricavi più alti, comprare giocatori e tornare a vincere la Champions. Se non facciamo questo non ci arriveremo mai", ha aggiunto.

" Inter e Milan sono alleati di questo progetto, quindi andiamo avanti insieme per uno stadio moderno ed efficiente. Sono sei mesi che lavoriamo, visitando tutti gli stadi del mondo "

Il presidente del Milan ha poi sottolineato che ristrutturare San Siro potrebbe obbligare le due squadre milanesi "per tre anni a giocare fuori Milano, questo è dove siamo oggi". "La disputa ideologica non ci porta da nessuna parte, ma bisogna ragionare su cosa fare", ha concluso.

Caso Kessie-Biglia

"La lite Kessie-Biglia? La società ha preso in mano il tema, credo sia tutto risolto. Abbiamo avuto un occhio attento ad un episodio non tanto piacevole". Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto al forum organizzato da Il Foglio allo stadio Meazza. Sugli obiettivi futuri del nuovo Milan targato Elliott, Scaroni ha detto:

" Vincere lo Scudetto mi piacerebbe da matti. Ma il Milan è la squadra italiana più tifata nel mondo e per nutrire i nostri fan dobbiamo partecipare e fare bene in Champions League, altrimenti non li avremo più "

Il neo presidente rossonero ha poi sottolineato la crescita societaria del 'nuovo' Milan. "Una società solida, forte, è fondamentale per avere risultato nel medio-lungo termine. Oggi abbiamo un ad formidabile (Gazidis, ndr) con esperienze calcistiche nel calcio dove noi vogliamo arrivare. Abbiamo poi Leonardo e Maldini che oltre ad esser due grandi milanisti sono di una competenza calcistica notoria". In conclusione, Scaroni ha detto: "Abbiamo una macchina molto efficiente e ci aspettiamo risultati a medio e lungo termine. I tifosi ci credono".