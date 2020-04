Schalke, che organizzazione! Il club fa la spesa per giocatori e famiglie

Quando si dice l'organizzazione tedesca...

La Bundesliga ha un obiettivo chiaro in testa: riprendere a giocare, quando ci saranno le condizioni giuste. Si parla della prima o della seconda settimana di maggio, ma ora è ancora presto per dirlo. In attesa del via libera da parte del governo, alcune squadre hanno già ripreso ad allenarsi, per farsi poi trovare pronte al momento della ripartenza ufficiale "dei lavori".

Una di queste squadre è lo Schalke, club che comunque sta prendendo tutte le precauzioni del caso nei confronti dei propri tesserati e dei loro famigliari. Come riporta il Giornale, chi esce di casa deve farlo solo per recarsi al centro sportivo, da lunedì a Gelsenkirchen si allenano in gruppi da 7, ogni giocatore si spoglia però in uno spogliatoio diverso, sfruttando quelli del settore giovanile, attualmente inutilizzati.

Inoltre, per agevolare i propri tesserati il club ha pensato di raccogliere la lista della spesa dei calciatori e di far trovare il giorno dopo gli acquisti già fatti al centro sportivo. Chi invece non volesse proprio cucinare si può rivolgere a Björn Freitag, cuoco del club e uno dei più quotati in Germania, il quale la spedisce a casa dei calciatori.