Scudetto 2019-20 all'Atalanta? La petizione online diventa realtà

"Perché non assegnare lo scudetto 2019-20 all'Atalanta? Dopotutto è la squadra che gioca meglio in Italia..."

Quante volte avete sentito questa frase aleggiare nell'etere nelle ultime settimane, pronunciata dai tifosi prima e da qualche opinionista poi? Ecco ora la domanda diventa una petizione online...

" "Come è noto, l'emergenza Covid-19 ha fermato anche il Campionato di calcio di serie A e, allo stato attuale, appare assai improbabile che possa ripartire. Tra le possibilità avanzate c'è anche quella di non assegnare il titolo 2019-2020 - si legge nelle motivazioni sulla piattaforma Change -. La nostra proposta, invece, è quella di assegnare lo Scudetto 2019-2020 all'Atalanta, sia per i meriti sportivi dimostrati sul campo soprattutto negli ultimi due anni, sia per rendere omaggio alla città di Bergamo, simbolo dell'Italia che soffre a causa del Coronavirus "

Franco Cascio a nome del 'Comitato Scudetto alla Dea' fa diventare la proposta reale: l'obiettivo è rendere merito alla squadra che ha raggiunto i quarti in Champions League e che in Italia mette in difficoltà le big grazie al suo gioco spumeggiante. Chissà se saranno d'accordo anche i tifosi delle altre squadre...