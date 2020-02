“Picchia Sebino”, così gridava il tifo giallorosso. E non smettere di sperare.

Lo storico ex terzino della Roma ha rivelato al Corriere dello Sport di essere pronto alla quarta operazione in seguito alla sua battaglia contro un tumore. Nonostante avesse annunciato di aver sconfitto la malattia, quest’ultima ha lasciato strascichi pesanti impattando lo stato di salute del romanista.

" Quante volte mi sono ritrovato a piangere nel letto. Il cancro, quando arriva, non ti lascia più. Due anni e mezzo di chemioterapia non sono uno scherzo. "

Il rapporto con Vialli e Mihajlovic

Il suo caso si aggiunge alle storie di Mihajlovic e Vialli, altri calciatori che correntemente stanno vivendo la propria battaglia contro il cancro. Sebino lo sa, cerca di contattarli, perché quando ci si lancia contro un mostro più grande di sé stessi si ha bisogno di una rete familiare di conoscenze e soprattutto buone memorie.

" Vialli e Mihajlovic? Mi ha turbato molto saperlo. A Sinisa mando messaggi attraverso il nostro amico comune Vincenzo Cantatore. Con Gianluca eravamo in camera insieme al mondiale di Messico ’86. L’ho incontrato poche settimane fa, a Roma-Juventus. Ci siamo abbracciati. ‘Guarda che non si molla un cazzo’, gli ho detto. "

È proprio vero che certe sfide si presentano alla porta senza bussare, e che quella porta è sempre quella dei più forti, uomini d’acciaio come lui, Sinisa e Gianluca. Sebino ricorda anche il condottiero giallorosso Agostino Di Bartolomei, morto suicida nel 1994 durante il periodo di cure per risolvere la malattia.

" Un capitano vero. Lo stimavo immensamente. Era malato dentro, nell’anima. Ci ho pensato anch’io negli anni duri della malattia, ma non ho mai trovato il coraggio. "

La vita di Sebino ora è piena di ricordi vividissimi, alcuni lacrimosi e altri che riescono a colorarsi anche di fronte al grigio presagio della morte che lo ha seguito in una delicata parte della sua vita:

" Ci ho pensato un miliardo di volte. E sai che ti dico, se domani dovesse succedere, ‘sti cazzi…'. Ti parte un film di tutto quello che hai fatto, il bene e il male. "

Sebino Nela , AS RomaGetty Images

La carriera di un Grande della fascia

Messo di fronte al film della sua vita, Sebino non potrà sicuramente scordare la sua grande Roma che vinse lo scudetto nel 1983. Era una Roma di re italiani e stranieri, i primi si trovavano per le strade e andavano a giocare a tresette da “Pierluigi”, gli altri, venerati con la stessa intensità dalla curva, mantenevano una certa riservatezza. Su Falcão, non a caso, rimane quel rimpianto:

" Non esiste che tu non tiri il rigore in una finale di Coppa Campioni davanti ai tuoi tifosi. Tu, Falcao, devi essere l’esempio. "

E poi l’onore di aver giocato a fianco di giganti (come Liedholm, Bruno Conti, Chierico, Pruzzo), Antonello Venditti che gli dedica la canzone “Correndo Correndo”, l’infortunio al crociato che lo fece piangere per la prima volta su un campo e lo tenne fuori dal calcio giocato per 11 mesi; e come non dimenticare il dito medio mostrato al tecnico del Dundee United durante le semifinali di Coppa Campioni, sintomo di un giocatore energico, di sostanza, che si sacrificava per la squadra, con dei polpacci troppo grandi per il suo fisico e una voglia di conquistare tutta la fascia destra del campo correndo per tutti i 90 minuti. Termina la carriera giallorossa con un’ultima Coppa Italia nella stagione ’90-’91 e una sconfitta in finale di Coppa Uefa contro l’Inter.

Questo è ancora oggi Sebino Nela, un uomo che sta vincendo, che continua a correre e a “picchiare” contro la malattia.