Sergio Ramos e il club degli sportivi più odiati: come ci si guadagna una brutta reputazione?

Oggi spegne 34 candeline Sergio Ramos, capitano pluridecorato del Real Madrid… Nonché membro onorario del club degli sportivi più odiati. Già, ma perché si arriva a odiare uno sportivo? Perché vince lasciando le briciole agli altri oppure perché i demeriti se li è conquistati sul campo spingendo tifosi e appassionati a coniare nuovi improperi ad hoc? Ecco, Sergio Ramos riassume in sé un po’ tutte queste caratteristiche: è l’identikit perfetto del calciatore odiato. Perché vince sempre, perché quando c’è da fermare un avversario usando le maniere forti non si tira certo indietro e perché per vincere è disposto a tutto ricorrendo al mestiere ma anche a qualche scorrettezza. Winning Ugly, per dirla alla Brad Gilbert, allenatore di tennis che ha scritto un manifesto a riguardo. Ramos però è in ottima compagnia….

Il girone dei violenti

Possono essere anche degli angioletti fuori dal campo, ma quando fanno il loro ingresso su quel rettangolo di gioco imbracciano i ferri del mestiere. Palla o gamba? Dirige l’orchestra Pepe.

Pepe vs. GriezmannGetty Images

Primedonne

Si può odiare uno dei calciatori più forti mai ammirati su un campo da calcio? Sì, se il soggetto in questione è Neymar. Per lui vale il motto “O lo odi o li ami”. Lo ami per quello che riesce a combinare con il pallone, lo odi per le simulazioni, gli atteggiamenti da star e per quell’attaccamento alla maglia un po’ naif. Personaggio divisivo.

Odiatemi

Sulla reputazione di cestista più amato e odiato del pianeta il compianto Kobe Bryant ci ha costruito un brand. I suoi detrattori, ça va sans dire, erano soprattutto i tifosi delle squadre rivali dei Los Angeles Lakers: lo odiavano perché di mestiere collezionava anelli, aspettavano con i pop corn le sue rovinose cadute dopo i trionfi. Lo avevano già rivalutato dopo il suo ritiro: figurarsi ora. Quanto ci manchi, Mamba!

I gesti che segnano

Ci sono dei gesti che conducono dritti dritti nei libri neri di molti tifosi e addetti ai lavori: dopo l’imbarazzante simulazione contro l’Inter nella semifinale di Champions 2010 Busquets non si è certo fatto nuovi amici a Milano. Per non parlare del recidivo Luis Suarez coi suoi ripetuti morsi e quel campionario di escandescenze. Dura riabilitarsi così, a patto che ai soggetti in questione interessi qualcosa…

Talento sprecato

E poi ci sono i bad boy dello sport: quei talenti cristallini che il modo per sprecare ciò che madre natura ha fornito loro lo trovano sempre. Il fumantino Nick Kyrgios recentemente ha fatto infuriare Nadal a forza di inscenare “teatrini” in campo e a detta dello stesso maiorchino avrebbe già dovuto vincere degli Slam con quel po’ po’ di talento che si ritrova. Invece… Prendere o lasciare? Nel caso del tennista australiano prendiamo, il tennis contemporaneo ha bisogno di personaggi fuori dagli schemi. Non tutti la vedranno come noi, però…

Video - Quando Nadal se la prese con Kyrgios: "Non ha rispetto. Non mi preoccupa uno che fa questi show" 01:43

Hamilton, Marquez e i tiranni

Non saranno campioni di simpatia, forse, ma in un modo o nell’altro vincono sempre loro. Li odiano eccome, però a nutrire questo astio nei loro confronti sono soprattutto i tifosi/simpatizzanti dei piloti avversari. Non si può non ammirarli per talento, classe e costanza… E a quel punto conta davvero potersi anche fregiare della reputazione di “campioni di simpatia”?

Il consiglio

Sul tema dell’odio verso uno sportivo la ESPN ci ha costruito un film-documentario ed è anche riuscito “piuttosto” bene. Si chiama “I hate Christian Laettner” ed esplora i motivi per cui l’ex cestista NBA ma soprattutto astro del basket universitario faceva incetta di haters. Tanto fenomenale sul parquet, quanto irritante per via di quell’aria supponente da rampollo di Duke, uno dei college più elitari d’America. Il regista Rob Lowe si è fatto un’idea nitida di queste dinamiche:

" Nel mondo dello sport, probabilmente noi non conosciamo chi odiamo, non sappiamo nulla di lui, ma AMIAMO odiarlo, una chiara espressione di Amore/Odio, e nessuno più di Christian Laettner può rappresentare questo tipo di pratica "

Lo potete recuperare in queti giorni di clausura forzata.

Il termometro

In ultima analisi è possibile valutare oggettivamente simpatia/antipatia di uno sportivo? No, però se noi italiani brevettassimo un indicatore lo chiameremmo Raymond Domenech.