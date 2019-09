Serie A, Cagliari: intervento ok per Pavoletti, recupero in 7 mesi

E' "perfettamente riuscita" l'operazione, eseguita dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, a cui si è sottoposto l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro. Lo comunica la società sarda in una nota sul proprio sito, spiegando che "i tempi di recupero per la piena ripresa all’attività agonistica sono stimati in circa 7 mesi".