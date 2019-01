Serie A, collegio di Garanzia: confermati 3 punti penalizzazione per Chievo

Roma, 18 gen. (LaPresse) - Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della sessione di udienze a sezioni unite di oggi, presieduta da Franco Frattini, ha respinto il ricorso del Chievo Verona riguardante la sentenza del 5 novembre scorso della Corte Federale d'Appello della Figc, confermando "a carico della medesima società, a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato dei propri dirigenti", la sanzione "consistente nell'ammenda pari a 200mila euro e nella penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso". Lo comunica in una nota il Coni.