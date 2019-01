Serie A, Giudice Sportivo: 8 fermi per un turno, multato De Zerbi

In riferimento alle partite dell'ultima giornata di campionato, il Giudice Sportivo della Serie A ha squalificato per 1 giornata: Francesco Acerbi (Lazio), Edmilson e Cristiano Biraghi (Fiorentina), Mattia Bani e Sofian Kiyine (Chievo), Thiago Cionek (Spal), Gaston Ramirez (Sampdoria), Stefano Sensi (Sassuolo). Per quanto riguarda gli allenatori, ammenda di 5mila euro e diffida per il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi.