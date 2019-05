Serie A, gli arbitri della 35esima giornata: derby Juve-Toro a Orsato

Sarà Daniele Orsato a dirigere l'atteso Derby Juventus-Torino, in programma domani sera all'Allianz Stadium, anticipo della 35esima giornata di Serie A. Assistenti Tegoni e Lo Cicero, il VAR sarà Giacomelli.

Queste le designazioni complete per le gare valide per la sedicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2018/19 in programma domenica 5 maggio alle ore 15.00: Chievo-Spal (04/05 h. 18.00) Ros, Empoli-Fiorentina (h. 12.30) Irrati, Genoa-Roma (h. 18.00) Mazzoleni, Juventus-Torino (Venerdì 03/05 h. 20.30) Orsato, Lazio-Atalanta Calvarese, Milan-Bologna (Lunedì 06/05 h. 20.30) Di Bello, Napoli-Cagliari (h. 20.30) Chiffi, Parma-Sampdoria Fabbri, Sassuolo-Frosinone Giusa, Udinese-Inter (Sabato 04/05 h. 20.30) Rocchi.