A Ferrara è Immobile Show: poker del centravanti, Lazio batte Spal 5-2

Gol e spettacolo nel pomeriggio di Ferrara con un protagonista assoluto: Ciro Immobile. Quattro gol, ventesimo centro in stagione e primo posto in solitaria in vetta alla classifica cannonieri. Numeri che certificano una stagione da incorniciare. Partita a tratti spumeggiante, soprattutto nel primo tempo. La Lazio ha regalato grandi momenti di calcio, soprattutto grazie alle invenzioni targate Luis Alberto e Milinkovic Savic ma la Spal ha lottato con dignità e agonismo, tenendo vivo il match per tutta la prima frazione. Lo strapotere di Immobile ha indirizzato la gara e porta la Lazio a due punti dall’Inter, con una partita da recuperare. Inzaghi può essere soddisfatto e lavorare con serenità durante la sosta. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo spettacolare al Paolo Mazza di Ferrara. La Spal preme subito sull’acceleratore con un paio di affondi di Lazzari sulla fascia sinistra ma è la Lazio a passare in vantaggio con una perla firmata Luis Alberto. Lo spagnolo approfitta di una corta respinta di Felipe, addomestica il pallone al limite dell'area, manda a spasso due difensori e sentenzia Gomis. Un gol davvero splendido. Il primo vantaggio biancoceleste dura, però, solo pochi minuti. Al 6’ infatti Tagliavento giudica falloso un contatto in area fra Basta e Grassi e indica il dischetto. Rigore molto dubbio. Antenucci è freddissimo e spiazza Strakosha. La gara è davvero divertente e i ritmi sono elevati. La Lazio sale ancora in cattedra al 19’. Uno splendido esterno destro dell’ispiratissimo Luis Alberto mette Immobile a tu per tu con Gomis e l’attaccante campano supera il portiere con un preciso tocco sotto. Non c’è un attimo di tregua. Al 26’ Milinkovic Savic imbecca lo scatenato Immobile con un altro suggerimento in profondità e la punta trafigge ancora una volta Gomis: è 1-3. La Spal è, però, viva e al 30’ accorcia le distanze col solito Antenucci, bravo ad approfittare di una corta respinta di testa di Wallace. I ferraresi arrivano vicinissimi al pareggio con Paloschi e con lo stesso Antenucci ma a cinque minuti dalla fine del primo tempo vengono nuovamente trafitti da Immobile, bravissimo a colpire di testa su bell’assist di Basta. Diciannovesimo gol in campionato, tripletta in 45’. Numeri devastanti.

Numeri che, però, sembrano non accontentare la punta della nazionale. Al 6’ minuto della ripresa, infatti, cala il poker. Corner di Luis Alberto, spizzata di testa di Radu e piatto destro di Immobile. Il sipario della gara cala, di fatto, qui. Le emozioni, però, non sono finite. La Spal non rinuncia ad attaccare e va vicinissima alla terza rete con una punizione di Viviani che centra il palo e con un tocco sottomisura di Felipe, sventato sulla linea da un provvidenziale Strakosha. Anche Parolo ha la palla per il 6-2, dopo una conclusione di Lukaku respinta da Gomis ma, da ottima posizione, trova la respinta della difesa ferrarese. All’ 85’ Paloschi trova il tap-in vincente ma la rete viene annullata per posizione di off-side. Il match si conclude, la Lazio continua a pensare in grande.

LA STATISTICA CHIAVE

4: Si tratta del primo poker in Serie A per Ciro Immobile : l'ultimo giocatore a segnare quattro reti in un match di Serie A era stato il suo compagno di squadra Parolo, contro il Pescara nel febbraio 2017.

IL MIGLIORE IN CAMPO

IMMOBILE: Stagione assolutamente da incorniciare, in giornate come questa appare assolutamente inarrestabile. Potente, freddo, poderoso. 20 gol in 17 presenze. Serve aggiungere altro?

IL PEGGIORE IN CAMPO

SALAMON: In balia degli attaccanti laziali. Primo tempo da incubo, infilato più volte da Immobile, assolutamente devastante. Lascia il campo a Rizzo a inizio ripresa. Bocciato.

IL TWEET

IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): Gomis; Salamon (46’ Rizzo), Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani (73’ Costa), Grassi, Mattiello (84’Bonazzoli); Paloschi, Antenucci. All.: Semplici

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu (58’ Luiz Felipe); Basta, Parolo, Leiva (75’ Lulic), Milinkovic Savic (58’Felipe Anderson), Lukaku; Luis Alberto; Immobile. All.: Inzaghi

Arbitro: Tagliavento della sezione di Terni

Gol: 5’ Luis Alberto (L), 8’ Antenucci (S) su calcio di rigore, 19’ Immobile (L), 26’ Immobile (L), 30’ Antenucci (S), 41’ Immobile (L), 51’ Immobile (L).

Ammoniti: Mattiello (S), Radu (L), Milinkovic Savic (L), Luiz Felipe (L), Vicari (S)