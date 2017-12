Benevento-Chievo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Belec; Djimsiti, Costa, Lucioni, Di Chiara; Chibsah, Cataldi, Memushaj; Ciciretti, Puscas, D’Alessandro. Allenatore: De Zerbi

Indisponibili: Lazaar, Iemmello, Antei, Letizia

Squalificati:

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Inglese. Allenatore: Maran

Indisponibili: Meggiorini, Castro, Gamberini

Squalificati:

Statistiche Opta

Primo incontro ufficiale tra Benevento e Chievo tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

Il Chievo non ha pareggiato nessuna delle ultime 24 trasferte di campionato contro squadre neopromosse: 12 vittorie e altrettante sconfitte per i veneti nel parziale.

Benevento con un solo punto in classifica e senza vittorie: nessuna squadra nella storia della Serie A a 20 squadre aveva collezionato meno di cinque punti nelle prime 19 giornate di campionato.

Nessuna squadra ha subito più gol del Benevento dal 90' in poi in questa Serie A: ben cinque.

Il Chievo ha vinto solo una volta nelle ultime nove giornate (3N, 5P) e in questo parziale per ben quattro volte non ha segnato.

Il Chievo non trova la vittoria esterna da cinque partite di campionato: i veneti non arrivano a sei trasferte di fila senza successi in Serie A da marzo 2014.

Nessuna squadra ha segnato più gol di testa del Chievo in questo campionato (sette): il Benevento ne ha subiti sei in questa modalitá.

Il Benevento è una delle tre squadre, con Crotone e Milan, a non aver ancora segnato un gol con giocatori subentrati dalla panchina in questo campionato.

Roberto Inglese non segna lontano dal Bentegodi in campionato da settembre contro il Cagliari: gli ultimi cinque centri sono tutti arrivati in casa.

Il primo gol in Serie A di Danilo Cataldi è arrivato contro il Chievo, nel gennaio 2016 con la maglia della Lazio.