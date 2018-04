Bomber Diabaté regala il primo punto in trasferta al Benevento: col Sassuolo è 2-2

Giornata strana di Serie A. Dopo Atalanta e Inter, dopo Fiorentina e SPAL, ecco un altro pareggio che non serve a nulla. E’ quello del Mapei Stadium tra Sassuolo e Benevento. Due squadre alla caccia disperata di punti salvezza; due compagini che alla fine devono accontentarsi del 2-2. Il Sassuolo infatti prima va sotto e poi rimonta trascinato dal caldissimo Politano, ma altrettanto caldo è bomber Cheick Diabaté, in grado di prodursi in una nuova doppietta – la terza consecutiva – che vale il settimo gol in 6 giornate e soprattutto un piccolo record: il Benevento infatti conquista così il primo punto in trasferta del suo campionato. Piange, insomma, soprattutto Iachini, che resta in piena zona salvezza a quota 31.

La cronaca

Parte meglio il Sassuolo, ma a passare è il Benevento, che conferma ancora una volta la vena realizzativa di bomber Diabate. L’attaccante Sannita infatti è in tutta l’azione: dallo spalla alla spalla iniziale con Acerbi al tocco sotto dopo l’assist di Djuricic, per il vantaggio di un Benevento onesto nel suo tentativo di giocare sempre il pallone. Il Sassuolo abbozza per qualche minuto, sembra poter rischiare il doppio colpo – Djuricic sbaglia il controllo davanti alla porta – ma poi trova la reazione. A dirla tutta il Benevento dà una mano sbagliando il fuorigioco che permette a Babacar di scappare sulla destra: l’assist dell’attaccante per l’arrivo a rimorchio di Politano è perfetto, con l’1-1 che si materializza nonostante i quasi 10 minuti di recupero concessi dall’arbitro (problemi a una rete rotta e infortunio di Guilherme).

Nella ripresa il Sassuolo parte di nuovo forte, spinto dall’entusiasimo del gol e dalla voglia di portarsi via tutta la posta; e su un piazzamento ancora rivedibile della difesa Babacar sforna il secondo assist per il nuovo gol di Politano: tocco sotto sull’uscita di Puggioni e rimonta completata. Sembra il gol buono, anche perché i sanniti faticano terribilmente a produrre qualcosa di concreto. Poi, però, Djuricic semina il panico e guadagna un corner. Dagli sviluppi successi, Cataldi è bravo a eludere il fuorigioco e fornire al centro l’assist perfetto per la doppietta di Diabaté. E’ il 2-2 finale. Il sinistro a giro ancora di Politano, in pieno recupero, finisce lungo non di molto.

La statistica

Sette gol in 6 partite, un gol ogni 41 minuti: la miglior media della Serie A. Questo è bomber Cheick Diabate. Se solo fosse arrivato un po’ prima, il Benevento, forse-forse...

Il tweet

Il migliore

Politano. Sempre nella manovra offensivo. Il primo a iniziare la rimonta e l’ultimo a mollare la presa. In evidente fase di crescita, confortato da una condizione psicofisica che al momento lo pone come uno dei giocatori più caldi della Serie A. Protagonista.

Il peggiore

Dell’Orco. Molto, molto impreciso dietro e autore di due o tre interventi davvero goffi (una scivolata in particolare che quasi regala il gol al Benevento).

Sassuolo (3-5-2): Consigli (77’ Pegolo); Peluso, Acerbi, Dell’Orco; Adjapong, Cassata, Magnanelli (61’ Berardi), Missiroli (68’ Mazzitelli), Rogerio; Politano, Babacar.

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia (86’ Venuti); Sandro, Cataldi, Djuricic; Guilherme (26’ Brignola), Diabatè, Iemmello (65’ Parigini).

Gol: 41’ e 64’ Politano; 22’ e 73’ Diabatè.

Note – Ammoniti: Peluso, Acerbi, Magnanelli; Cataldi, Sandro, Brignola.