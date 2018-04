Ceccarini, Iuliano-Ronaldo e i veleni di Juve-Inter: dopo 20 anni ne stiamo ancora davvero parlando?

" Iuliano in Juventus-Inter? L'errore fu non fischiare il fallo di Ronaldo. Se fossimo stati nel basket sarebbe stato fallo di sfondamento di Ronaldo [Piero Ceccarini, 2018] "

Le parole pronunciate da Piero Ceccarini hanno scatenato da questa mattina un putiferio prevedibile sui siti sportivi e non, sui social e nei bar sport di tutta Italia. Iuliano, Simoni, Birindelli - solo per citarne alcuni - sono stati di nuovo interpellati. Ne prendiamo atto, ma questo è l’unico articolo che troverete su Eurosport sull’argomento. È doveroso premetterlo perché non ci interessa cavalcare l’onda di una polemica che non fa che rispolverare vecchie ruggini tra interisti e juventini mettendoli gli uni contro gli altri.

Non ci interessa nemmeno entrare per l’ennesima volta nel merito dell’episodio che è stato giudicato da tutti e che ci è stato proposto e riproposto fino alla nausea. A distanza di 20 anni, però, di questa uscita di Ceccarini non se ne sentiva francamente il bisogno. E questo, in poche righe, vogliamo sottolinearlo. Per onor di cronaca, l’ex arbitro dimostra di non conoscere alla perfezione nemmeno il regolamento del basket (lo sfondamento è un’altra cosa) e non capiamo a cosa possa giovargli questa sparata.

Ci sono i fatti – chi non è più giovanissimo ha vissuto e potuto giudicare con i propri occhi quel campionato - e poi ci sono le parole che tra l’altro non corrispondono nemmeno a quelle pronunciate dallo stesso Ceccarini nove anni fa:

" Ero troppo vicino all’azione. Sembra un paradosso, ma qualche volta ti penalizza. Comunque, ho perso i due passi di Iuliano verso Ronaldo. Nei miei occhi lo juventino è fermo, mentre l’interista gli piomba addosso come un tir. Non ho avuto il minimo dubbio nel lasciar continuare. Così come 30 secondi dopo, quando ho fischiato il rigore per la Juve. Non riuscivo a capire il perché. Ai giocatori dell’Inter dissi: 'Il fallo è di Ronaldo. Nel basket sarebbe sfondamento'. Poi il giorno dopo ho rivisto l’azione. SI', HO SBAGLIATO. Come mi era successo altre volte. Vuole sapere che cosa avrei fischiato a posteriori? Punizione a due in area. Non vorrei sembrare presuntuoso: per me è ostruzione [Piero Ceccarini, 2009] "

Purtroppo gli arbitri possono parlare solo una volta che vanno in pensione e questo è un altro limite del movimento calcistico. Di sicuro ci sentiamo di dire che alimentare questi veleni non aiuta né gli juventini né gli interisti né tantomeno gli stessi arbitri: a 24 ore dalla denuncia di Nicchi che ha subito, insieme a Rizzoli, minacce e ricevuto buste contenenti pallottole, Piero Ceccarini è arrivato di nuovo in colpevole ritardo, facendo una figura peggiore che su un ribaltamento di fronte quando aveva il fischietto in bocca. C’è poco altro da aggiungere e lo spazio riservato a questa sterile diatriba ci sembra già eccessivo: nel frattempo consigliamo a Ceccarini di guardare avanti pur sapendo che certe polemiche non saranno mai morte e sepolte, ma certamente non abbiamo bisogno di farle tornare alla luce come se volessimo celebrarne l’anniversario. E anche qui il tempismo è rivedibile perché siamo fuori tempo di 20 giorni da un ventennale non certo edificante per il calcio italiano.