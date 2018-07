Cristiano Ronaldo macchina da gol, quanto e come segna: decisivo nei minuti finali

Cristiano Ronaldo e la sua nemesi Lionel Messi hanno proiettato il calcio in un'altra era, un'era in cui due attaccanti sono in grado di segnare più di un gol a partita e dove ai cronisti non resta che aggiornare giorno dopo giorno le loro contabilità. Il fatto che uno di questi due marziani sia sbarcato nel nostro campionato accentua la storica portata del trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Fermarsi ai 658 gol segnati in carriera o ai 450 segnati nelle 438 partite giocate con il Real Madrid ci pare sin troppo semplicistico, quindi ci muniamo di microscopio e con l'ausilio dei rilevamenti Opta analizziamo ai raggi X quella macchina da gol rispondente al nome di Cristiano Ronaldo.

Quanto segna...

SQUADRA GOL PRESENZE GOL A PARTITA SPORTING LISBONA 5 31 0.16 MANCHESTER UNITED 118 292 0.40 REAL MADRID 450 438 1.03 PORTOGALLO 85 154 0.55 TOTALE 658 915 0.72

La sua media realizzativa è cresciuta esponenzialmente anno dopo anno: i prodromi si potevano scorgere già quando il fuoriclasse portoghese vestiva la maglia dei Red Devils, ma con la camiseta del Real Madrid CR7 si è trasformato in un uomo bionico sotto porta superando in ben due occasioni le 60 marcature stagionali (2011/2012 e 2014/2015). Con il Madrid ha segnato addirittura più di un gol a partita in 9 stagioni: se lo hanno salutato come leggenda un motivo ci sarà.

Quando e come segna...

MINUTO GOL 1-5 85 16-30 111 31-45 99 46-60 100 61-75 105 76-90 152 RECUPERO 6

Dei 658 gol segnati in carriera 152 (oltre il 23%) Cristiano li ha segnati tra il 76esimo e il 90esimo, ovvero nei minuti cruciali di una partita, quando la palla comincia a scottare davvero. Per quanto riguarda i modi in cui segna sono siginificativi i dati sui gol di testa (18% del totale) e quelli sui gol da fuori area, ben 102 in carriera di cui 54 su calcio di punizione diretta. Destro, sinistro, di potenza o in acrobazia, di testa o se serve persino in altro modo: CR7 è il prototipo dell'attaccante completo.

Video - Cristiano Ronaldo al suo meglio: la prodezza nel Clasico di Supercoppa 2017 01:06

COME GOL PIEDE SINISTRO 123 PIEDE DESTRO 416 TESTA 117 ALTRO MODO 2

Champions giardino di casa

Si scrive Champions, si legge il Trono di Cristiano: nessuno ha segnato quanto lui (120) e fornito più assist (36). Per sette volte CR7 si è laureato capocannoniere della Champions e nell'edizione 2013/2014 è stato capace di segnare la bellezza di 17 gol in 11 partite, record ineguagliato. C'è un dato, tuttavia, che rende ancor più l'idea della straordinaria prolificità sotto porta: Cristiano ha partecipato (tra gol e assist) a 156 gol in 153 presenza nella massima competizione europea per club. Solo Lionel Messi (e chi se no?) si avvicina ai numeri del portoghese, ma i 100 gol e i 27 assist della Pulce al momento non preoccupano l'eterno rivale.