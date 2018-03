Da 0 a 10, il Pagellone della 29esima giornata di Serie A: Icardi implacabile, Albiol provvidenziale

Voto 10... Al magico poker di Icardi

Nel giorno della migliore gara stagionale dell’Inter di Spalletti, l’Inter ritrova il gioco, i tre punti che rilanciano la rincorsa al quarto posto e soprattutto i gol del suo capitano Mauro Icardi, che nello stadio in cui ha iniziato i suoi primi gol italiani (il Ferraris) e contro la squadra nella quale ha mosso i suoi primi passi italiani, realizza uno straordinario poker di reti in 21’ che gli permette di superare quota 100 gol in campionato e lo pongono un posto nella leggenda della massima serie italiana. Il capitano nerazzurro è diventato il terzo giocatore ad aver segnato per due volte quattro gol in una partita con due squadre diverse (gli altri due a riuscirci sono stati Gilardino e Boninsegna) ed è diventato il sesto più giovane attaccante ad aver segnato 100 gol nella storia della Serie A dopo Meazza, Boniperti, Piola, Borel ed Altafini. Due statistiche che misurano di un attaccante che ha pochissimi eguali quando si trova a tu per tu col portiere e deve gonfiare la rete. Una punta che finora, per amore dell’Inter, ha rinunciato a giocare la Champions League e che farà di tutto per sfatare questo tabù e riportare i nerazzurri nell’Europa che conta.

Voto 9... Alla Spal che "mura" la Juventus senza barricate

Sarà che non siamo più abituati a vedere squadre provinciali o neopromesse, scendere in campo senza timori reverenziali contro la squadra che da sei anni domina il nostro campionato ma la grinta, il temperamento e l’abnegazione mostrata dalla SPAL contro la Juventus meritano un grande applauso. La squadra di Semplici, trascinata dal calore del suo caldissimo pubblico, ha rischiato poco o nulla al cospetto di mostri sacri come Dybala, Higuain e Mandzukic ed ha risposto colpo su colpo ad un’avversaria scorbutica e che non sbaglia mai questo tipo di partite. I bianconeri non rimanevano a secco di gol in trasferta in campionato addirittura dall’ottobre 2016. A quei tempi la SPAL era in Serie B e nessun tifoso ferrarese poteva nemmeno immaginare di assistere a una serata così bella… Chapeau.

Video - Allegri: "Complimenti alla SPAL, noi non eravamo abbastanza veloci" 01:59

Voto 8... Al miglior Ilicic di sempre

Statistiche alla mano, non è ancora possibile dire che sia questa la stagione migliore dello sloveno. Nel 2015-16 a Firenze, infatti, Ilicic segnò 13 gol in campionato e 15 in stagione. Ora è a 10 in Serie A e 14 complessive, seppure con lo stesso numero di partite disputate in Viola. Ad occhio – e non soltanto per la tripletta del Bentegodi che porta in doppia cifra lo sloveno – colpisce la continuità trovata da quello che è il miglior marcatore in campionato dell’Atalanta. Tatticamente, del resto, è il prototipo del giocatore ideale per Gasperini. Tecnica, velocità e tiro da fuori. E se si riaccendesse del tutto anche il Papu...

Voto 7... Al cuore del Milan

Soffrendo, con tante sbavature, con l’aiuto della VAR e ancora con André Silva. Il discorso resta sempre lo stesso. Il Milan degli ultimi due mesi è una creatura incredibilmente vicina all’ideale di calcio da sempre promosso in campo dal proprio allenatore. Non molla mai. E, con la seconda rete consecutiva dell’attaccante portoghese, batte anche il Chievo nel più rocambolesco dei modi. Il totale fa 5 vittorie di fila in campionato, cosa che ai rossoneri non accadeva dai tempi del Seedorf allenatore. La sosta spegnerà gli ardori del Diavolo o ci restituirà un Milan ancora più agguerrito?

Voto 6... Alla zuccata provvidenziale di Raul Albiol

Il Napoli, per una volta, si traveste da Juventus e pur non mostrando il solito calcio celestiale riesce a sfruttare il mezzo passo falso della squadra di Allegri e a battere l’insidioso Genoa di Ballardini con un gol maturato sugli sviluppi di un calcio da fermo. A realizzarlo l’insospettabile Raul Albiol che rompe un digiuno di reti che durava da 798 giorni e tiene i partonopei a sole due lunghezze dalla Juventus. Serviva vincere dopo la sconfitta contro la Roma e lo 0-0 di San Siro e la squadra di Sarri lo ha fatto, concendendo praticamente nulla agli avversari e tenendo la porta inviolata per la 15esima volta in questa stagione. Ministro della difesa.

Voto 5... Alla papera di Strakosha che rallenta la rincorsa Champions della Lazio

In questa stagione Thomas Strakosha è stato uno dei segreti della straordinaria stagione della Lazio. Affidabile, sempre attento e capace anche di neutralizzare un rigore a Paulo Dybala a tempo scaduto allo Stadium (sigillando con quella prodezza una vittoria in casa della Juventus che ai biancocelesti mancava addirittura da 15 anni, ndr). Contro il Bologna però il portiere albanese ha vissuto una delle serate più nere della sua annata, incappando in una papera che rischia di essere pesantissima nella rincorsa al quarto posto. Anche perché la Lazio, dopo l’impresa di Kiev, ha scelto di fare riposare qualche titolare e ha creato pochissimi grattacapi al Bologna. Se Milinkovic è assente e Immobile non segna è dura spuntarla anche contro squadre già salve e con poche motivazioni come il Bologna di Donadoni.

Voto 4... Ai recuperi del Benevento

Déjà vu. Ebbene sì, il rocambolesco finale di Benevento-Cagliari 1-2 non è una prima volta per il fanalino di coda della Serie A. Avanti sino al 92’ e poi rimontato dalle reti di Pavoletti e Barella. Era già successo di perdere in extremis e non soltanto all’andata, quando gli isolani piazzarono la mazzata al 95’. Nel complesso, si tratta della sesta volta in cui le Streghe sono andate al tappeto dopo il 90’. Una scena già vista anche contro il Torino, il Sassuolo e il Genoa (senza dimenticarsi del gol annullato dalla VAR al 98’ con il Bologna). A spanne, senza i recuperi il Benevento avrebbe 8 punti in più. E sarebbe ben più in lotta per la salvezza...

Voto 3... Alla manita subìta dell'Hellas

Nel momento migliore della travagliata stagione scaligera, ecco il tracollo. Domenica pomeriggio al Bentegodi c’è stata troppa Atalanta per l’Hellas, costretto a inchinarsi con un roboante 0-5. Un risultato che molto difficilmente non lascerà strascichi nel gruppo di Pecchia, reduce in precedenza da due successi di fila. Ora che la lotta salvezza si è fatta intensa, meglio evitare ulteriori passi falsi.

Voto 2... All'incredibile autogol di Ali Adnan

Quando in un frammento si rispecchia alla perfezione un quadro ben più ampio. L’incredibile – e sfortunata – autorete di Ali Adnan che ha sbloccato Udinese-Sassuolo è la prova di un momento difficilissimo per i friulani. Il new deal di Massimo Oddo era iniziato con i migliori auspici, ma ora si sta arenando in una serie di 5 sconfitte consecutive. Nessuno ha fatto peggio in Serie A. Che le motivazioni siano esaurite appena usciti dalla zona calda?

Voto 1... Alla frenata di Mazzarri

L’onda lunga della sconfitta nel derby colpisce ancora per il Torino. Se la sfida di Coppa Italia era stata fatale a Sinisa Mihajlovic, quello di ritorno in campionato rischia di costare caro anche al nuovo ciclo di Walter Mazzarri. Nemmeno il secondo rigore parato da Sirigu e il ritrovato fiuto del gol di Belotti sono bastati ai granata per evitare il quarto ko consecutivo contro la Fiorentina. La contestazione dei tifosi non è il miglior viatico possibile per un finale di stagione utile soprattutto a trarre valutazioni in vista del futuro. Le idee chiare di Mazzarri potrebbero essere l’unica speranza. "Inizio a capire chi può fare parte del progetto oppure no”, ha chiosato amaro al triplice fischio. Non tutti i mali vengono per nuocere...

Voto 0... Al doppio tonfo della Samp

Una settimana fa allo Scida erano squillati quattro campanelli d’allarme. Nel mezzogiorno di fuoco di Marassi contro l’Inter, ecco altri cinque schiaffoni. Un totale di 9 gol incassati in quella che è la terza sconfitta nelle ultime 4 uscite blucerchiate. Cosa sta succedendo agli uomini di Giampaolo? Una cosa è certa, la Sampdoria sembra essere arrivata con il fiato corto alla volata per l’Europa League. Il tutto mentre il Milan vola (5 vittorie nelle ultime 5) e l’Atalanta (con un altro pokerissimo) piazza l’aggancio. Occhio.