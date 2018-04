Da 0 a 10, il pagellone della 30a giornata di Serie A: il cinismo della Juventus, i gol di Icardi

Voto 10... Al cinismo della Juventus

Perché il Milan gioca una partita tutt’altro che brutta (voto 7), anzi, ci mette cuore e intensità, tenendo – a tratti – i bianconeri sotto scacco. Poi, però, la Juventus fa... la Juventus. Panchina lunga, capacità di saper leggere il momento, zampate dei fuoriclasse, cinismo unico nel suo genere. I bianconeri tornano così a +4 sul Napoli e soprattutto danno una bella spallata ‘morale’ al campionato. Perché che si giochi prima o si giochi dopo, per la Juventus, cambia davvero poco. E da 6 anni e mezzo a questa parte, si vede.

Voto 9... A Mauro Icardi e alla sua stagione

La valutazione della stagione dell’Inter passerà inevitabilmente dalla sua qualificazione o meno in Champions Legaue. Quella di Mauro Icardi, già adesso, si può definire invece da 9, esattamente come il suo numero di maglia. Con 24 gol messi a referto in stagione il bomber nerazzurro infatti diventa il terzo giocatore nella storia dell’Inter a raggiungere cifra 24 per due stagioni consecutive. Prima di lui solo Stefano Nyers (1949-50 e 1950-51) e tale leggenda Giuseppe Meazza (1929-30 e 1930-31). Indiscutibile.

Voto 8... Al muro del Sassuolo di Iachini

...Che non regala nulla. Ma proprio nulla. Qualcuno, ironicamente, continua a giocare con le parole, ma il Sassuolo si mette in campo per fare un’onesta partita difensiva e in quella maniera riesce a bloccare un Napoli un po’ scarico mentalmente, oltre che spento. Demeriti evidenti degli azzurri, così come meriti palesi di una squadra e di un allenatore che della semplicità hanno fatto il loro credo. Venendo premiati. Perché non sempre lo Champagne è la scelta migliore. Un buon lambrusco – specie in Emilia – può levare discrete soddisfazioni.

Voto 7... Al 4° successo di fila della Fiorentina

...Che dalla tragedia Astori, sa solo vincere. Come se davvero fosse scattato qualcosa dentro la mente dei Viola, ancor più uniti e compatti, legati insieme da un obiettivo comune. Perché al di là della retorica facile, sembra davvero cambiato qualcosa nella squadra di Pioli che il settimo posto dell’Atalanta lo vede lì a soli 3 punti. L’Europa insomma non è lontana. E di questo passo...

Voto 6... Come i gol che la Lazio rifila al Benevento

Soffrono i biancocelesti, forse un po’ più del dovuto. Il Benevento infatti spaventa la squadra di Inzaghi, e lo fa per più di un tempo, nonostante quel tempo lo giochi praticamente sempre in 10. Poi, certo, la Lazio si scatena e lo fa col solito Immobile, che tanto per cambiare in Italia (e con le piccole) fa il bello e il cattivo tempo.... Tutto bene comunque, anche perché l’obiettivo e la testa – visto la ghiotta occasione – non potevano non essere un po’ anche all’Europa League e al Salisburgo. La Lazio c’è. Non brilla al suo meglio, ma eccome se c’è.

Voto 5... Alla Roma, con la testa a Barcellona

Chi invece la testa ce l’aveva decisamente fuori è l’altra metà della Capitale, con la Roma che si fa sorprendere a Bologna. Bloccata dalla bella giornata del terzo portiere felsineo Santurro e in generale da una giornata poco ispirata, i giallorossi perdono terreno quando proprio non dovrebbero. La tegola Nainggolan è da subito il sintomo di una giornata nata male. Morale della favola la distrazione mette l’Inter a -2. Occhio...

Voto 4... Al Napoli

Per mesi, Maurizio Sarri, si è lamentato del vantaggio – o sarebbe meglio dire presunto tale – del poter giocare prima. Poi, per una volta, il calendario gli fa il favore... E il Napoli si ferma a Sassuolo. Battute a parte, dalla trasferta in Emilia esce una squadra senza benzina, con gli avanti svuotati – anche mentalmente – e gli uomini chiave come Hamsik e Koulibaly decisamente in giornata no. Il tutto quando gli azzurri avrebbero potuto mettere, questa volta sì, un po’ di pressione sulla Juve. Male, insomma. Perché il treno buono, forse forse...

Voto 3... Come le sconfitte consecutive della Sampdoria

...Che ne prende 4 dal Crotone, 5 dall’Inter e riesce nell’impresa di riportare alla vittoria il Chievo, che ne aveva vinta una nelle ultime 14 partite. Insomma, un bel disastro quello della squadra di Giampaolo, che si conferma per ciò che in realtà è: una squadra decisamente troppo umorale, specie lontano da Marassi. Così, l’Europa, resta – giustamente – solo un miraggio.

Voto 2... Alle sventure di Giacomelli

Quando arbitra Piero Giacomelli, spesso e volentieri apriti cielo. Parliamo del direttore di gara di Lazio-Torino (rigore netto non fischiato per un fallo di mano di Iago Falque) e protagonista, in negativo, di tanti altri episodi in passato. Nel pomeriggio del Ferraris il rigore concesso al Genoa sembra prima un’invenzione, poi un penalty “televisivo” quando vengono diffuse le immagini di un contatto che non è pura fantasia. Resta, però, una domanda: il direttore di gara di Trieste è perseguitato dalla sfortuna o c’è altro? In settimana, il ‘Tempo’ ha scritto che Giacomelli dovrebbe essere citato in giudizio per la denuncia di un gruppo di tifosi laziali in riferimento a quella famosa partita. Anche questa una follia, ma è dura arbitrare sereni con questo fardello sul groppone.

Voto 1... Al tracollo casalingo del Cagliari

...Che ne prende 4, dal Torino, in casa. Una vittoria nelle ultime 6 e la sensazione di essere piano-piano risucchiati dentro a una lotta che fino a poco tempo fa sembrava distante anni luce. Invece, ora, a quota 29, gli isolani, un pochino in fondo rischiano. Il Crotone – terz’ultimo – è lontano solo 5 punti. E se l’andamento è questo...

Voto 0... Al record negativo dell’Udinese

Dopo le 5 vittorie consecutive a dicembre le 6 sconfitte consecutive tra febbraio e marzo. A Udine insomma è crisi nera, ma la relativa pochezza di questo campionato a 20 squadre permette ai friulani e a Oddo di dormire sonni relativamente tranquilli. La storica striscia negativa infatti, per ora, non porta grandi danni: i bianconeri restano a +9 sulla salvezza, ma soprattutto hanno 5 squadre di mezzo a far da cuscinetto.