Da 0 a 10, il Pagellone della 37a giornata di Serie A

Voto 10... Alla Juventus che vince lo Scudetto

E sono 7. La Juventus completa l’iter e con il pareggio dell’Olimpico archivia anche il 7° Scudetto consecutivo, record assoluto per la Serie A. 4 su 4 per Massimiliano Allegri, che nelle sue quattro stagioni in bianconero ha vinto anche 4 Coppe Italia. La partita contro la Roma non ha grandi sussulti, ma lo 0-0 è sufficiente per far scattare i festeggiamenti. Fa festa anche la stessa Roma che è certa di andare in Champions...

Video - Sette sinfonie per 7 Scudetti: l'evoluzione della formazione della Juventus nella sua impresa 01:34

Video - Allegri: "Ciclo irripetibile? Non ci penso, spero di restare alla Juve fino al 2030…” 01:55

Voto 9... Al record, comunque, di punti del Napoli

88 punti. 27 vittorie su 37 in campionato. 14esima vittoria in trasferta. Questi sono tutti i numeri del Napoli, con la squadra di Sarri che vince per 2-0 sul campo della Sampdoria grazie ai gol di Milik (appena entrato) e Raúl Albiol. Non bastano per tenere vivo il campionato ad una giornata dal termine, ma restano numeri fantastici per una squadra come il Napoli che ci ha creduto fino in fondo, andando ad un passo dall’aggancio dopo la vittoria dell’Allianz Stadium.

Video - Sarri: "Napoli ti mette il timore che certe storie possano finire male" 02:25

Voto 8... Al gol di Giaccherini che può valere la salvezza

Giaccherini come Totti. Fantastico il gol dell’ex Napoli, che regala al Chievo il momentaneo pareggio contro il Bologna. La perla che serviva per ribaltare una partita che può valere la salvezza, visto che il Chievo riesce ad espugnare il Dall’Ara con il gol finale di Inglese. Che dire, acquisto azzeccato per i clivensi che con Giaccherini hanno svoltato: 3 gol e 3 assist con la maglia dei veronesi. Un gol che ci ricorda quello realizzato da Francesco Totti a Genova contro la Samp (1-4) nel 2006. Come detto, gloria anche per Roberto Inglese che trova il suo 11° gol in campionato, massimo in carriera in una singola stagionae di Serie A.

Voto 7... Al Benevento che chiude con una vittoria al Vigorito grazie a Diabaté: punta alla doppia cifra?

I campani chiudono il loro campionato in casa con un 1-0 sul Genoa. Non conta nulla per la classifica, visto che il Benevento è già retrocesso dal 22 Aprile, ma le Streghe realano al proprio pubblico un bel successo per salutare il Vigorito. Chi ha segnato? Un nome nuovo, Cheick Diabaté che raggiunge quota 8 reti in campionato in 10 presenze. L’ultima sarà contro il Chievo, riuscirà ad arrivare in doppia cifra.

Video - Cheick Diabaté: il gigante buono che sta stupendo Benevento e l'Italia 01:08

Voto 6... Alla doppietta di Belotti che va in doppia cifra

Dopo sei turni di astinenza il Gallo Belotti rialza la cresta all’ultima recita annuale all’Olimpico Grande Torino e, grazie alla zampata del provvisorio 1-1 contro la SPAL, agguanta la doppia cifra in campionato. Non pago, serve pure l’assist del gol-partita a De Silvestri con un’azione da consumata ala sinistra. Non è stata un’annata trascendentale per l’attaccante 24enne, è pacifico, ma quando sta bene il bergamasco sa ancora fare la differenza. Carro armato.

Andrea Belotti Torino SPAL 2018LaPresse

Voto 5... Alla Lazio che manca il match point Champions League nonostante Milinković-Savić

L’Inter perde in casa contro il Sassuolo e alla Lazio serve vincere a Crotone per ottenere il pass per la Champions. La squadra di Inzaghi fallisce però la sua missione, mancando il primo match point. Allo Scida finisce 2-2, con il Crotone che lotta con le unghie e con i denti per raggiungere la quota salvezza. Mancano Luis Alberto e Ciro Immobile, la consolazione per la Lazio è Milinković-Savić che raggiunge quota 12 gol in campionato: ovvero il centrocampista con più reti messe a segno nella nostra Serie A.

Video - Sergej e Vanja Milinkovic Savic: i fratelli col dna da predestinati che fanno sognare Lazio e Torino 01:09

Voto 4... All’Inter di Spalletti che viene meno nel momento clou della stagione

Male la Lazio, ma malissimo l’Inter. Si studiava già il discorso differenza reti negli scontri diretti o differenza reti generale per centrare il 4° posto. Battere il Sassuolo 6-0 e basta un pareggio con la Lazio per andare in Champions... Discorsi su discorsi, ma l’Inter non è poi riuscita a battere il Sassuolo che non aveva più nulla da chiedere al proprio campionato. Ora le chance di andare in Europa, quella che conta, sono appese ad un filo, e un altro anno senza Champions sarebbe letale per i nerazzurri.

Video - Spalletti: "E' un risultato pesante e in spogliatoio si sente" 01:58

Voto 3... Alle polemiche pre gara di Inter-Sassuolo con sfogo di Iachini

Come detto, le chiacchiere di inizio settimana. Il Sassuolo le ha ascoltate, quelle del pallottoliere, e ha fatto vedere a San Siro un altro tipo di calcio. Se l'è legata al dito Beppe Iachini che in conferenza stampa, dopo il 2-1 di San Siro, si è voluto sfogare davanti alla stampa. Dove è finito il pallottoliere?

" La partita è stata preparata come al solito. La cosa che mi ha dato fastidio è sentire che l’Inter preparava il pallottoliere per sabato, che c’erano sicuramente 6 gol di scarto. Il calcio italiano deve imparare a rispettare i professionisti seri, gente che fa il proprio dovere dall’inizio alla fine. È questo che chiedo sempre alle mie squadre. Nella vita mai nessuno mi ha regalato niente, mi sono conquistato tutto sul campo. Il mio sfogo non è rivolto all’Inter come società, ma bisogna fare più attenzione quando si fanno dei commenti perché non sono corretti. Alcuni dicevano goleada con handicap, ma io non so neanche che significa perché non gioco le schedine. Non voglio fare polemica, ma la squadra ha fatto una grande partita e viene da 10 risultati di fila. Il lavoro svolto va rispettato. [Beppe Iachini a fine gara] "

Video - Iachini: "Leggere certi titoli non è bello, ma noi abbiamo dimostrato sul campo quanto valiamo" 01:47

Voto 2... Alla papera (e alla settimana) di Donnarumma

Settimana da incubo quella vissuta dal portiere del Milan. Le due “papere” nella finalissima di Coppa Italia e ora lo svarione sul colpo di testa ravvicinato di Andrea Masiello. Continua il momento negativo dell’erede designato di Gianluigi Buffon in Nazionale, nonché Golden Boy rossonero. L’involuzione (tecnica e psicologica) preoccupa sempre più, così la sua possibile svalutazione spaventa la task force di mercato del Milan. Intanto il Milan dovrà sgomitare ulteriormente per il 6° posto.

Video - Gattuso: "Donnarumma? Anche io in carriera ho fatto qualche cappellata, l'errore ci sta sempre" 01:09

Voto 1... Al finale di stagione dell’Hellas

Nove sconfitte nelle ultime dieci giornate, sei sconfitte nelle ultime sei: non un modo dignitoso di concludere il campionato per l’Hellas Verona. Quanti rimpianti per questa stagione, anche perché la rosa iniziale del club scaligero pareva proprio attrezzata per la permanenza in Serie A. A conti fatti, le cessioni di Caceres, Bessa e Pazzini a gennaio non hanno pagato, per nulla, così come è parsa singolare la scelta di non provare quantomeno a imprimere la sterzata cambiando la guida tecnica. Così, la retrocessione era praticamente scontata.

Voto 0... Al fallaccio di Veretout

Lo abbiamo lodato per tutta la stagione. Una delle sorprese positive di questo campionato, tanto da avere ricevuto offerte da vari top club. Il francese chiude, però, nel peggiore dei modi con un brutto fallo su João Pedro. Rosso diretto e, sicuramente, qualche giornata di stop.