Doppio Barák, Widmer e Lasagna: poker dell'Udinese contro un Verona in versione sparring partner

Udinese a gonfie vele contro un Verona sconcertante, mai in partita e disposto a lasciare sfogo ad ogni iniziativa offensiva avversaria.Grazie alla doppietta di Barák e agli acuti di Widmer e Lasagna, i bianconeri si assicurano il quarto successo consecutivo. Hellas, invece, al penultimo posto, a conferma che il tris rifilato al Milan fosse più figlio del momento No dei rossoneri, rispetto a un vero e proprio sussulto gialloblu.

Udinese-Verona, Serie A 2017-2018: in maglia gialloblu, l'attaccante dell'Hellas Moise Bioty Kean, contrastato dal difensore dell'Udinese Jens Stryger Larsen (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

Gara piuttosto lenta nelle prime battute. A sbloccarla, guarda caso, ci pensa il solito Barák: al 27', dopo un lungo traversone dalla sinistra di Adnan, Widmer mette al centro - di sponda - un pallone che la mezz'ala ceca raccoglie a pochi passi dalla porta, e insacca di mancino alle spalle di Nícolas, anche sfruttando una leggera deviazione di Caracciolo. L'Udinese staziona in maniera permanente nella metà campo avversaria e, al 44', realizza il gol del raddoppio: Nícolas respinge, in rapida successione la rasoiata di Barák e la respinta di Lasagna ma non può nulla sul tap in vincente del ben appostato Widmer. Nella ripresa, Pecchia prova a fare entrare nella mischia Pazzini e il sudcoreano Lee ma la musica non cambia. Anzi, si fa sempre più assordante per Nícolas, che capitola nuovamente al 68' sul secondo gol di Barák (una staffilata dalle retrovie su sponda di tacco di Lasagna dopo un cross dalla destra di Widmer) e la conclusione di prepotenza di Lasagna, con la palla che colpisce la traversa prima di insaccarsi per il definitivo 4-0. Nella ripresa, pokerissimo sfiorato da Maxi López e Stryger Larsena, che di testa, in proiezione offensiva, colpisce in pieno la traversa al minuto 88' su cross dalla mancina di Ali Adnan.

La statistica chiave

Quarta vittoria consecutiva per l'Udinese di Massimo Oddo, unica squadra di Serie A a non avere ancora pareggiato (8 vittorie, 0 partite nulle, 9 sconfitte).

Il tweet

Il migliore

Antonín BARÁK (Udinese): autentico "martello" multiuso della formazione bianconero: grinta e classe al servizio di due reparti, centrocampo e attacco. Grazie alla doppietta odierne, l'ex Slavia Praga, da mezz'ala, è, sin qui, il miglior marcatore dell'Udinese con 6 centri. Resisterà in Friuli dopo il calciomercato di gennaio?

Antonín Barák esulta dopo aver portato in vantaggio l'Udinease al minuto 27 di Udinese-Verona, Serie A 2017-2018 (Getty Images)Getty Images

Il peggiore

Thomas HEURTAUX (Verona): ex di turno, apre larghe praterie a Lasagna e Barák. Marcature "al burro" e gara da dimenticare.

Il tabellino

UDINESE-VERONA 4-0

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Nuytinck; Widmer, Barák, Behrami (67' Hallfreðsson), Jankto (82' Balić), Adnan; Maxi López, Lasagna (81' De Paul). All.: Oddo.

Hellas Verona (4-3-2-1): Nícolas; Ferrari (56' Lee), Heurtaux, Caracciolo, Souprayen; Rômulo, B. Zuculini, Fossati; Verde (72' Tupta), Bessa; Kean (46' Pazzini). All.: Pecchia.

Arbitro: Fabio Maresca di Bologna.

Gol: 27' e 68' Barák (U), 44' Widmer (U), 80' Lasagna (U).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Bessa, Ferrari, Caracciolo.