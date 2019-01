Doppio botto di inizio anno del Bologna: ufficiali gli arrivi di Sansone e Soriano

A mangiare il panettone Filippo Inzaghi ci è arrivato, seppur percorrendo una strada piena di insidie e con una classifica che sarebbe meglio non guardare neppure. E dopo il panettone, ecco le buone notizie dal mercato: il Bologna gli ha messo ufficialmente a disposizione Nicola Sansone e Roberto Soriano, entrambi strappati al Villarreal in cui avevano militato in contemporanea dal 2016 al 2018, nonostante l'ex centrocampista della Sampdoria abbia disputato la prima parte della stagione in prestito al Torino.

Il comunicato del Bologna

" Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Nicola Sansone a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e del centrocampista Roberto Soriano a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con opzione per il riscatto. "

Due elementi in cerca di riscatto

Prestito fino a fine stagione con obbligo di riscatto nel caso di Sansone, dunque, e prestito con diritto di riscatto per Soriano. Una doppia operazione che porta finalmente sostanza e qualità a una rosa evidentemente carente di calciatori di alto livello, come dimostrato dalle prime 19 giornate di campionato. Sansone, italiano di Germania, nato a Monaco di Baviera ma tornato nel paese d'origine dei genitori, vestiva la maglia del Villarreal dall'estate del 2016: si era messo in luce al Sassuolo, imprendibile nel tridente di Di Francesco, e in Spagna aveva pure iniziato col piede giusto, salvo perdere progressivamente spazio. Appena 3, per dire, le presenze in Liga da agosto. Medesimo discorso per Soriano, teoricamente arma in più di Mazzarri ma incapace di prendere davvero in mano le redini del Torino: 6 le gare da titolare in granata.

Roberto SorianoLaPresse

Nuove opzioni tattiche per Inzaghi

Con Sansone, Inzaghi potrebbe dunque pensare a scenari tattici diversi da quelli attuali: su tutti il possibile passaggio al 4-3-3, a un tridente mai utilizzato nonostante la presenza di uomini - Orsolini su tutti, ma anche Palacio - potenzialmente adatti per il ruolo di esterno d'attacco. Soriano, invece, è destinato a portare esperienza in un reparto fin qui debole e sconnesso come il centrocampo rossoblù. E non è finita: da Montolivo a Kean, da Giulio Donati a Ceccherini, il mercato dei felsinei potrebbe riservare altre sorprese interessanti da qui al 31 gennaio. Dopo settimane di passione, con il rischio esonero sempre concreto e sempre evitato, Superpippo inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.