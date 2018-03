Dzeko e Alisson show, la Roma fa poker al San Paolo: il primato del Napoli traballa

Gli snodi di un campionato sono molteplici, ma quelli decisivi corrono sul filo del rasoio. E nascono in pochi minuti. Prendete questo 3 marzo, una data che potrebbe passare alla storia negli equilibri della Serie A 2017/18. Prima il gol di Paulo Dybala all’ultimo respiro di Lazio-Juventus, poi l’anticipo serale tra Napoli e Roma. Un match rocambolesco, in cui i partenopei hanno calciato in porta 15 volte contro le 5 dei giallorossi. Ma, alla fine, sono usciti battuti con un pesantissimo 2-4.

Un risultato potenzialmente decisivo negli equilibri di vertice, se si considera che la Juventus si è riportata a -1 pur avendo ancora da recuperare il match interno contro l’Atalanta. Il tutto al termine di una partita stregata, decisa dal mix di compattezza e cinismo offerta dalla Roma. Alisson tra i pali, Dzeko tornato in versione bomber nell’area avversaria. Una sola cosa è certa, il doppio incrocio con le capitoline ha fatto impennare le quotazioni scudetto della Juventus.

Lorenzo Insigne, Napoli-Roma, Getty ImagesGetty Images

La cronaca

Sarri parte senza Hamsik, Di Francesco conferma Under. Bastano pochi secondi – quelli che bastano a Perotti per fallire da un passo – per capire che si tratterà di un match palpitante. Insigne spreca al 3’, ma al 6’ centra l’imbucata vincente su assist dalla sinistra di Mario Rui. Il Napoli non ha nemmeno il tempo di godersi il vantaggio che Under ha già pareggiato, trafiggendo Reina con un calcio a giro sul secondo palo impennato dalla deviazione di Mario Rui (7’). I partenopei reagiscono di rabbia, sbattono su Alisson (gran parata su Insigne al 17’) e vengono nuovamente trafitti al 26’, quando Dzeko sovrasta Albiol su un cross dalla destra di Florenzi. Un colpo difficile da assorbire, però il Napoli ci prova ancora. Mertens spaventa la Roma con un diagonale al 31’, mentre Alisson dice no in due occasioni a uno scatenato Insigne (41’ e 43’).

Il Napoli ricomincia a giocare a testa bassa in avvio di ripresa, ma la porta di Alisson sembra stregata, specie per Insigne che al 58’ si vede dire no due volte consecutivamente dal portiere brasiliano prima che Callejon colpisca un palo direttamente da corner. Sarri mette Hamsik per Zielinski (65’), però è ancora una fiammata della Roma a fare la differenza. Al 72’ Dzeko prende palla al limite dell’area e fulmina Reina con un tiro a giro sul secondo palo, quello che vale il 3-1. Entra anche Milik, al ritorno in campo dopo cinque mesi. Ma non serve a nulla perché al 79’ Perotti cala il poker su una svirgolata di Mario Rui. Il match finisce qui. Resta solo il tempo per assistere a un salvataggio sulla linea di Florenzi su Mertens e alla seconda rete del Napoli, segnata in pieno recupero dallo stesso belga.

Il tweet da non perdere

La statistica chiave

Finisce bruscamente la serie di 10 vittorie consecutive del Napoli, mentre continua la vena esterna di una Roma capace di perdere solo una volta nelle ultime 20 trasferte. La chicca? Nelle precedenti 101 partite in cui gli azzurri erano passati in vantaggio, non avevano mai perso.

Il migliore

Edin Dzeko – Re per una notte, dopo un periodo per nulla facile. Al San Paolo mette in mostra tutto il meglio del proprio repertorio. Dal colpo di testa che porta in vantaggio la Roma al sinistro da fuori che lancia i giallorossi verso il trionfo. Bentornato.

Cengiz Under Mario Rui Napoli Roma 2018LaPresse

Il peggiore

Mario Rui – Giudizio severo, vista una certa sfortuna che pare colpirlo dopo l’assist per Insigne. Però, alla fine, entra in due gol su quattro. Con la deviazione sulla rete di Under e l’incredibile svirgolata su quella di Perotti.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Jorginho (dal 30’ st Milik), Zielinski (dal 20’ st Hamsik); Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi (dal 43’ st El Shaarawy), Strootman; Under (dal 26’ st Gerson), Dzeko, Perotti (dal 35’ st Pellegrini). All.: Di Francesco.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 10’ st Fazio e Mertens, 41’ st Dzeko.

Reti: 6’ pt Insigne, 7’ pt Under, 26’ pt e 27’ st Dzeko, 34’ st Perotti, 47' st Mertens.