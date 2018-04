Edicola: il Milan strizza l'occhio a Belotti; Sabatini: "All'Inter non potevo fare il mio calcio"

Sabatini: "Addio all'Inter dolorosissimo"

" Non pensavo, a certe condizioni, di poter essere utile a una squadra che merita un lavoro diverso da quello che avrei potuto sviluppare qui. Nella mia strada ho incontrato tanti interisti, anche quando ero a Roma, e ho creduto di non poter assecondare i loro desideri. Ho fatto una scelta dolorosissima perché l'Inter è il massimo dal punto di vista professionale. Volevo essere all'altezza e, non essendoci i presupposti, ho preferito ringraziare Suning per l'opportunità, ma io volevo fare il mio calcio e qui non potevo farlo. Mi devo scusare con i tifosi dell'Inter, quando sono arrivato, ho colto da parte loro un grande senso di fiducia, ma non ho potuto contraccambiare fino in fondo, per colpa di nessuno, ma per le procedure e per il modo di affrontare la vita del club che non erano affini al mio modo di sviluppare questa attività "

La nostra opinione: Nessuna sorpresa. Sabatini ribadisce a ‘Sky Sport’ quanto aveva affermato in sede di separazione. I freni del FFP e i limiti imposti dal governo cinese non gli hanno consentito di muoversi come voleva e il ds è stato coerente. All’Inter serviva un uomo come lui che ha già lasciato una bella eredità in vista della prossima stagione (Lautaro Martinez, de Vrij e Asamoah) ma l’ex Roma non è ancora stato sostituito e il suo ruolo resta scoperto.

Torino-Milan, Belotti tra presente e futuro

Mazzarri in conferenza stampa, alla vigilia del match tra Torino e Milan, ha messo le cose in chiaro: “Belotti e gli altri big vanno tenuti”. Gattuso dal canto suo ha replicato: “Il Gallo mi piace e mi ricorda Sheva”. Il Diavolo ci riproverà?

La nostra opinione: Belotti ha 24 anni, ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe riaprirsi il fronte che la scorsa estate si era già scaldato sull’asse Torino-Milano. All’epoca il prezzo fece vacillare i rossoneri: ora, però, potrebbero esserci più margini per una trattativa, anche se fare affari con Cairo non è esattamente la cosa più facile del mondo. Dopo una stagione deludente, il Gallo è pronto al rilancio: Milano potrebbe essere la piazza giusta per tornare grande.

Emre Can, ultimatum scaduto

Il 7 aprile Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, aveva dichiarato: "Emre Can? Entro una decina di giorni la telenovela sarà conclusa". Dieci giorni sono passati e, ufficialmente, non sono stati fatti passi in avanti.

La nostra opinione: il tormentone parte da lontano. In scadenza di contratto con il Liverpool, i bianconeri si erano mossi per il giocatore a gennaio. Contratto fino al 2022 (più uno d'opzione) e ingaggio da 5 milioni di euro: ricevuto, ma nessuna firma. I bianconeri pretendono una risposta immediata e si guardano intorno: Ramsey e Rabiot sono valide alternative.