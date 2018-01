Edicola: il Napoli accoglie Younes, il colpo "alternativo" a Verdi

Napoli, Younes c'è!

Sfumato Simone Verdi, il Napoli ha piazzato il colpo di mercato invernale: per 4 milioni più bonus il club partenopeo si è assicurato le prestazioni dell’esterno offensivo dell’Ajax (e della Nazionale tedesca) Amin Younes. Il 24enne tedesco è atteso in queste ore a Napoli per visite mediche e firma; contratto di quattro anni e mezzo. Per il Corriere dello Sport è cosa fatta.

La nostra opinione: ecco il “botto di mercato” di questa finestra invernale; lo ha autografato il Napoli accaparrandosi a prezzo di saldo (con il suo contratto in scadenza) uno degli esterni offensivi più interessanti del panorama continentale. Brevilineo e specialista nel dribbling, Younes può giocare indifferentemente a destra o sinistra permettendo a Callejon o Insigne di rifiatare nell’infuocato finale di stagione. Unico neo: quest’anno è stato tormentato dagli infortuni.

Inter-Pastore, pressing alto

Continua il pressing dell’Inter per il trequartista del PSG Javier Pastore; secondo la Gazzetta dello Sport la Beneamata batte sul tasto del prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto. La volontà del giocatore argentino ex Palermo al ritorno in Italia c’è, lo ha ribadito lui stesso nella giornata di ieri.

La nostra opinione: Trattativa ancora in alto mare e la volontà del giocatore a tornare a calcare i campi di Serie A conta fino a un certo punto; rimane ancora da stregare la dirigenza del club parigino a concedere un prestito. Dici poco….

La Juventus opzione Pellegri

Stando a quanto riporta Tuttosport la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo con il Genoa per l’acquisto del giovane attaccante Pietro Pellegri sulla base di un’intesa da 10 milioni. L’attaccante del Grifone rimarrebbe in Liguria per un anno in mezzo, poi il passaggio in bianconero.

La nostra opinione: Come sempre la Juventus lavora sul medio-lungo periodo; sui giovani italiani il club bianconero arriva prima di tutti, spesso e volentieri. Nonostante Pellegri sia finito provvisoriamente nel “dimenticatoio” dopo il memorabile esordio in Serie A, Madama crede fermamente in lui. E fa bene, i crismi del campioncino ci sono. L’operazione comunque non è ancora definita, al momento sussiste solo una consistente opzione.