Edicola: Juventus, 10 giorni per il sì di Emre Can. Inter, Strootman regalo Champions

Juventus: 10 giorni per il sì di Emre Can

E' stato lo stesso Beppe Marotta, prima del match col Benevento, a svelare che i bianconeri non aspetteranno più di altri 10 giorni per conoscere la decisione del centrocampista tedesco del Liverpool in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Emre Can, attualmente infortunato e a forte rischio Mondiali (problemi alla schiena), è il primo grande obiettivo della Vecchia Signora per rinforzare il centrocampo.

La nostra opinione: Marotta si è stancato di aspettare, giustamente, anche perché la Juve è sulle tracce del tedesco da gennaio, e forse prima. La Juventus sta già pianificando il prossimo mercato, il centrocampo avrà certamente bisogno di una piccola rivoluzione, ed Emre Can piace da tempo. Giovane, forte, può coprire più ruoli e soprattutto gratis. Sarebbe un gran colpo, condizioni fisiche da verificare a parte. Ora la palla passa al giocatore: prendere o lasciare, anche se la sensazione è che alla fine arriverà il "sì".

Guardiola, rinnovo record col City

Il Mirror svela come il City sia pronto a rinnovare il contratto di Pep Guardiola a una cifra record da 23 milioni di euro (20 milioni di sterline) facendo diventare il tecnico catalano il più pagato al mondo. Scadenza 2020.

La nostra opinione: decisione inevitabile vista l'incredibile cavalcata in Premier, nonostante il ko di sabato nel derby. Certo che se poi gli riuscisse anche l'impresa di ribaltare il 3-0 di Liverpool e volare in semifinale di Champions, forse allo sceicco del City 23 milioni non basterebbero nemmeno più...

Inter: in caso di Champions il regalo sarà Strootman

Secondo Tuttosport l'Inter, che il 19 sarà a Nyon per discutere con la UEFA del settlement agreement firmato a suo tempo da Thohir, è pronta comunque a regalare Strootman a Luciano Spalletti in caso di qualificazione alla prossima Champions League pagando la clausola da 45 milioni alla Roma.

La nostra opinione: Strootman piace parecchio a Spalletti, e porterebbe certamente muscoli ed esperienza al centrocampo nerazzurro. Quarantacinque milioni sono però tantissimi per un club che, salvo nuovi colpi di scena dalla Cina, non sembra disposto a spese folli nel prossimo mercato. Presi de Vrji (fatta) e Asamoah (quasi fatta), l'Inter avrebbe bisogno più di qualità in attacco che muscoli a centrocampo. Ci sarà da pensare al riscatto di Rafinha (o del suo eventuale sostituto se non si vorranno spendere 35 milioni di euro, oltre ai 35 per Cancelo = 70 milioni di euro!) e magari trovare un esterno mancino con 10-15 gol a stagione giusto per non far ricadere sempre e solo su Icardi (e a volte Perisic) il peso dell'intero attacco. Lautaro Martinez intriga, ma è tutto da verificare in Europa. Diciamo che Strootman a 45 milioni di euro non può essere una priorità nerazzurra.