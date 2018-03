Edicola: Lazio su Romagnoli, l'Inter punta al riscatto di Cancelo, asta per Cristante

La Lazio fa la corte a Romagnoli

È Romagnoli il sogno della Lazio, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Inzaghi lo stima da sempre, Lotito e Fassone ne hanno parlato ma sarà difficile strapparlo al Milan. Con l’addio di de Vrij a giugno a parametro zero, la dirigenza capitolina è, infatti, al lavoro per trovare un sostituto di livello.

La nostra opinione: il centrale del Milan ha alle spalle un’infanzia passata in Curva Nord, ma sembra difficile che il Diavolo si privi di un giovane italiano tanto quotato. In caso di mancata qualificazione in Champions, i biancocelesti dovrebbero privarsi di un pezzo pregiato per poter reinvestire (Milinkovic potrebbe essere la gallina dalle uova d’oro). Per la Lazio questa appare una ‘mission impossible’, tanto che il giocatore starebbe trattando proprio in questo periodo il rinnovo contrattuale con la società rossonera. L’unica via percorribile ed evidenziata dal noto quotidiano romano sarebbe quella di inserire Felipe Anderson come contropartita tecnica, ipotesi anch’essa azzardata.

L’Inter vuole riscattare Cancelo: ecco come

Secondo Tuttosport, l’Inter vuole riscattare Cancelo: "Il prezzo del riscatto è alto (35 milioni di euro), ma l’Inter ha diverse carte in mano per provarci a partire da Kondogbia, passato proprio al Valencia. Nella Liga il francese si è ritrovato e il club spagnolo pare deciso a riscattarlo per 25 milioni. A quel punto all’Inter mancherebbero 10 milioni per acquistare Cancelo. In questo senso potrebbero arrivare in soccorso dell’Inter alcune cessioni di giovani in prestito (fra tutti Bardi in prestito con diritto di riscatto al Frosinone) e i soldi del Galatasaray per Nagatomo".

La nostra opinione: Cancelo ha conquistato l’Inter. Non era facile perché l’esterno portoghese, arrivato dal Valencia nell’ambito di uno scambio di prestiti con Kondogbia, non era partito con il piede giusto. Il nazionale lusitano, dopo una prima parte di stagione ai margini per colpa di un infortunio che ne ha rallentato l’inserimento nei meccanismi di Spalletti, una volta entrato in campo non l’ha più lasciato, mettendo in mostra gamba, dribbling, intraprendenza e un ottimo piede destro. I nerazzurri, nel caso in cui il piano dovesse saltare, hanno già sul taccuino le alternative: Vrsaljko e Widmer. A questo punto, però, sarebbe un peccato lasciarsi scappare un giocatore di 23 anni che si sta rivelando utile alla causa.

Asta per Cristante

L’Atalanta vuole riscattare Cristante dal Benfica per poi scatenare un’asta: la base è 30 milioni di euro. Alla finestra Roma, Inter, Juventus, Napoli e anche squadre che militano in Premier League.