Fabio Capello si ritira: le quattro migliori squadre allenate e l'undici ideale

Fabio Capello ha annunciato che non allenerà più all'indomani della conclusione ufficiale della sua avventura in Cina. Ripercorriamo la sua sfolgorante carriera attraverso le quattro migliori squadre da lui allenate, oltre a stilare la formazione ideale degli undici migliori giocatori passati sotto l'egida del tecnico friulano. Nomi da brividi guidati con maestria da un tecnico d'elite.

Milan 1993/1994

Titoli

Serie A

Supercoppa italiana

Champions League

È la stagione della mitica doppietta campionato/coppa dei campioni, lo “zenit” del Milan degli invincibili di Capello. La cavalcata in Serie A fu trionfale, tanto che i rossoneri ipotecarono il titolo – il terzo consecutivo - già a inizio marzo concentrandosi in seguito unicamente sul rush finale in Champions League. Nonostante gli sfavori del pronostico e le squalifiche di Baresi e Costacurta per la finalissima con il Barcellona di Cruijff, il 18 maggio 1994 fu una giornata memorabile per i rossoneri: 4-0 al Barça con le reti di Massaro (doppietta), Savicevic e Desailly ad Atene in quello che sarà il primo e unico trionfo europeo per l’allenatore friulano.

Real Madrid 1996/1997

Titoli

Liga

Nasce il mito di “Don Fabio”. Buona la prima in terra spagnola per l’allenatore goriziano che dopo un serrato duello con il Barcellona di Bobby Robson e del Pichichi Ronaldo (34 reti per il fenomeno in Liga) conquista la Liga 1996/1997 dall’alto dei 92 punti conquistati dai Merengues a +2 dai catalani. Decisive le vittorie contro il Barcellona nel Clasico a dicembre e contro l’Atletico nel derbi di Madrid per 3-1 con le reti di Raul, Hierro e Suker nel giorno del matematico trionfo. Veni, vidi, vici per il tecnico italiano che alla fine di quella stagione sarebbe tornato al Milan lasciando in eredità a Jupp Heynckes il gruppo che l’anno successivo avrebbe alzato la coppa dalle grandi orecchie....Dieci anni più tardi il grande ritorno nella capitale spagnolal di Don Fabio con medesimo epilogo, Liga per la Casa Blanca.

Roma 2000/2001

Titoli

Serie A

Ci vuole tutta maestria e l’autorevolezza di Fabio Capello per riportare nella Capitale – sponda giallorossa – uno scudetto che mancava da 18 anni. Grazie agli acquisti di Batistuta, Samuel ed Emerson la Roma di capitan Totti compie il decisivo salto di qualità. La data storica è quella del 17 giugno 2001: la Juventus diretta concorrente vince 2-1 contro l’Atalanta, ma la Roma risponde con un elettrizzante 3-1 contro il Parma griffato dalle reti di Totti, Montella e Batistuta conquistando il terzo scudetto della sua storia. Al Circo Massimo si riversano così un milione di tifosi per festeggiare lo storico traguardo insieme alla squadra e alla showgirl Sabrini Ferilli, che mantenendo fede alla sua promessa si esibirà in uno strip tease.

Juventus 2005/2006

Titoli

Serie A

Quella granitica Juventus targata Fabio Capello non aveva semplicemente avversari in Italia: una squadra infarcita di fuoriclasse che fece incetta di titoli (poi revocati in seguito ai verdetti di Calciopoli) di Serie A, ma steccò in Europa mortificata prima da Liverpool e poi da Arsenal ai quarti di finale di Champions League. Nel 2005/2006 i bianconeri raggiunsero quota 91 punti in campionato, trascinati dai 23 gol di David Trezeguet e dalle performance dei vari Thuram, Cannavaro, Vieira, Emerson, Nedved, Del Piero, Ibrahimovic etc etc etc.

Best 11 all-time di Capello