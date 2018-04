Freuler, Barrow e Gomez: 0-3 Atalanta, Benevento con un piede in Serie B

Continua la corsa dell’Atalanta all’Europa League, con un 0-3 preziosissimo in casa del Benevento. Non c’è un vero e proprio protagonista nella banda di Gasperini, composta da diversi giocatori che a turno si prendono le loro responsabilità. Petagna non segna ma è comunque importante con una grande apertura, Cristante e de Roon effettuano assist precisi, con Freuler e Barrow a segno. Non si vede il Papu, ma nella ripresa c’è anche lo show dell’argentino che deposita in rete dopo tre dribbling in area. Il Benevento ci prova, Diabaté però non va a segno e i campani sono sempre più giù in classifica con più di un piede - ormai - in Serie B.

Cronaca

Ritmi bassi in avvio di gara, la prima mossa arriva dal Benevento con il solito Diabaté ma il maliano viene chiuso dalla difesa dell’Atalanta, mentre Lombardi calcia alto da buona posizione. Al 19’ ancora chance per Diabaté ma l’ex Bordeaux sbaglia il pallonetto, dall’altra parte ci prova Hateboer ma para in due tempi Puggioni. L’Atalanta si è però svegliata e al 21’ arriva il gol di Freuler che a porta vuota non può sbagliare sull’assist di Cristante, dopo l’apertura di Petagna.

Barrow - Benevento-Atalanta - Serie A 2017/2018 - Getty ImagesGetty Images

In avvio di ripresa Gasperini si gioca subito due cambi, con gli ingressi di Barrow e Castagne per Petagna e Mancini, con l’Atalanta che trova il gol del 2-0 con Cristante anche se viene annullato per fuorigioco. Il raddoppio arriva comunque qualche secondo dopo, con la prima rete in Serie A di Barrow che fulmina Puggioni dopo l’assist di de Roon. Atalanta vicina anche al tris con Masiello, ma Puggioni si supera. Secondo tempo tutto di marca nerazzurra: la squadra di Gasperini manca il 3-0 con de Roon che sbaglia un calcio di rigore, ma una manciata di minuti più tardi arriva il tris di Gómez dopo tre dribbling in area.

La statistica

14 - I punti di distanza tra il Benevento e la SPAL (quartultima). Con un successo dei ferraresi, in campo stasera contro il Chievo, il Benevento sarebbe matematicamente retrocesso.

ll Tweet

Primo gol in Serie A per Musa Barrow. È nata una nuova stella a Bergamo?

Il migliore

Hans HATEBOER - Spinge tantissimo sulla fascia destra, regalando ai nerazzurri maggior soluzioni in avanti. Annulla anche Lombardi che non riesce ad involarsi su quella fascia.

Il peggiore

Nicolas VIOLA - Non riesce a far ripartire l’azione con velocità e precisione. Regala all’Atalanta il secondo gol, con quella palla persa con de Roon in avvio di ripresa. E il gol che, di fatto, chiude il match.

Viola - Benevento-Atalanta - Serie A 2017/2018 - Getty ImagesGetty Images

Tabellino

Benevento-Atalanta 0-3

Benevento (3-4-3): Puggioni; Billong (53’ Sagna), Djimsiti, Tosca; Venuti, Viola, Del Pinto, Lombardi (53’ Djuricić); Brignola, Diabaté, Parigini (68’ Iemmello). All. Roberto De Zerbi

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; G.Mancini (46’ Castagne), Caldara, A.Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Petagna (46’ Barrow), A.Gómez (89’ Bastoni). All. Gian Piero Gasperini

Marcatori: 21’ Freuler (A), 48’ Barrow (A), 67’ A.Gómez (A)

Arbitro: Davide Ghersini, sezione di Genova

Ammoniti: 31’ Petagna, 39’ G.Mancini, 64’ Tosca, 71’ Brignola

Espulsi: nessuno