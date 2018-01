Gabigol, saudade e ritorno al Santos: la parabola di una leggenda al contrario stile Luis Silvio

Gabriel Barbosa Almeida, al secolo Gabigol, torna alla casa madre. La stessa che fu di Pelé: il Santos, che lo lanciò come stella brasiliana del futuro, puntero al cospetto del quale il mondo del calcio si sarebbe presto dovuto inginocchiare. L'Inter, pensando di bissare - in qualche modo - l'affare che fece più o meno 20 anni prima con Ronaldo, se lo aggiudico per 30 milioni di euro, che presto si trasformarono in 30 milioni di misteri. "Perché Gabigol non gioca?". E' la domanda maggiormente avanza dal tifoso nerazzurro durante la passata stagione. Intanto gli allenatori si susseguivano: prima De Boer, poi Pioli, poi Vecchi, poi Spalletti, che in estate si era fatto pure sfiorare il pensiero di lavorarci su, capire come valorizzarlo al meglio dopo quei 9 spezzoni di gara e un gol, facile facile, realizzato al Dall'Ara contro il Bologna. Ma finì per desistere quasi subito, avallando il suo trasferimento in prestito al Benfica.

2016/17 Inter Gabriel Barbosa GabigolLaPresse

Trenta milioni di euro. O di misteri.

Ma, neanche in terra lusitana, la punta classe 1996 riesce a sfondare. Non solo, finisce ai margini della rosa delle Aquile dopo l'esordio in Champions League contro il Cska Mosca del 12 settembre e un gol nella Taça de Portugal contro l'Olhaense. A inizio gennaio torna così a Milano: ma non sarebbe il caso di fare un ultimo tentativo con lui? In fondo, si è trattato di un investimento da 30 milioni di euro... Neanche questa volta si è pensato, nemmeno per un istante, di percorrere questa strada e, in fretta e furia, si è pensato di procrastinare nuovamente il problema, girandolo in prestito al Santos. Una vera e propria restituzione al mittente di un pezzo mal funzionante di una macchina - l'Inter - che, a ben vedere, non corre nemmeno così veloce.

Gabriel Barbosa - Gabigol - Benfica 2017 - from official websiteEurosport

Roba da leggende (al contrario) stile Luis Silvio

Gabigol sembra è la versione moderna di quei brasiliani che in Italia, negli anni '80, si facevano prendere dalla nostalgia, dalla malinconia, da quella "Saudade", diventata autentico spunto cinematografico per la commedia all'italiana: ricordiamoci del celeberrimo Aristoteles. Nella realtà, sembra quasi di risentire la storia di Luis Silvio Danuello, il più grande misunderstanding della storia del calciomercato italiano: portato nella Pistoiese di Marcello Lippi (allora giocatore) per la prima e unica stagione in Serie A del club toscano, come attaccante stratosferico, messosi in luce in una partita fittizia, organizzata appositamente per stupire gli osservatori italiani. Come andò a finire, una volta che Luis Silvio sbarcò in Italia è vicenda ben nota, consegnata da tempo alle leggende al contrario del massimo campionato italiano.

Ai tifosi del Santos: "Sono sempre stato con voi"

Gabigol torna così al Santos fino a dicembre 2018, in prestito per 1,5 milioni di euro. E' già stato girato un video di presentazione: una inserviente di albergo brasiliano consegna a Gabriel Barbosa una valigetta con dentro la maglia bianca del Santos. Lui, impegnato a bersi una bibita energetica sul terrazzo, scrutando il panorama, si toglie una maglietta nera ed esibisce quella del club, sentenziando: "Sono sempre stato con voi". I programmi, però, non erano questi, esattamente. Per lo meno, non per il trascinatore della nazionale olimpica brasiliana all'oro di Rio 2016. Non per uno valutato 30milioni di euro. Anzi, di misteri.