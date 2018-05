Gattuso, Cutrone, la mannaia dell'UEFA: il Milan che verrà tra spettri e punti fermi

Cala il sipario sulla stagione del Milan, quella che verrà ricordata per il clamoroso fallimento dell’all-in estivo: i 230 milioni spesi sul mercato per agguantare la zona Champions League e dar fastidio alle primissime della classe hanno generato nient’altro che un modesto sesto posto. La qualificazione in extremis alla fase a gironi – per quanto importante nell’ottica di risparmiare e distribuire meglio energia nell’arco della stagione – non può che conservare il retrogusto del brodino caldo. Ora non resta che raccogliere i cocci e programmare al meglio la stagione ventura, individuando i punti fermi e le pedine da sacrificare sull’altare della costruzione di una rosa finalmente funzionale. Impresa non agevole perchè la UEFA ha bocciato il settlement agreement rinviando a giudizio il club rossonero e turbando il sonno dei tifosi.

Perché Gattuso è l’uomo giusto

Il drammatico filotto di risultati negativi tra la 30esima giornata (Juve-Milan 3-1) e la 34esima (Milan-Benevento 0-1) proprio all’indomani del triennale firmato da Gattuso aveva fatto storcere il naso ai più e insinuato il dubbio che l’ex mediano del Milan di Ancelotti non fosse l’uomo giusto per pilotare le squadre in acque agitate. Al netto dell’umiliante epilogo della finale di Roma l’allenatore è riuscito a infondere motivazioni e veleno nei suoi giocatori centrando sul filo di lana l’obiettivo minimo del sesto posto. Chi avrebbe pronosticato dopo Milan-Atalanta 0-2 dello scorso dicembre (punto più basso dei rossoneri in stagione) che la squadra di Gattuso avrebbe preceduto in classifica proprio la terribile banda Gasperini? Gattuso ha compiuto un ottimo lavoro compattando un gruppo raffazzonato e forgiando un’identità per la sua squadra, con l’ulteriore merito di aver contribuito a rigenerare giocatori finiti ai margini delle rotazioni di Montella quali Bonaventura e Calhanoglu. Carisma e conoscenze non fanno difetto al tecnico calabrese: bene ha fatto la dirigenza a blindarlo in anticipo sui tempi, perché è lui il condottiero da cui questa squadra deve ripartire. I numeri sono dalla sua parte: il Milan ha totalizzato 39 punti nel girone di ritorno, solo Juventus (48) e Napoli (43) hanno fatto meglio.

Cutrone non va accantonato, via libera alle due punte?

Erano nove anni che un numero nove del Milan non realizzava almeno dieci gol in campionato: il prodotto del vivaio rossonero ha centrato la doppia cifra grazie alla doppietta rifilata alla Fiorentina all’ultima giornata, diventando il secondo giocatore, nato dopo l'1/1/1998, a raggiungere tale traguardo nei cinque maggiori campionati europei 2017/18 dopo Kylian Mbappé. Perché ora dovrebbe farsi da parte spargendo petali di rosa all’ingresso di Milanello per il fantomatico mister X dell’attacco del Milan? I rossoneri devono ripartire dal fulgido talentino di casa, affiancandogli semmai un pezzo da 90. Sì perché la formula con Calhanogu dietro due punte varata contro la Fiorentina ha messo d’accordo tutti: perché non riproporla ai nastri di partenza del prossimo anno riponendo in soffitta il controverso e ormai obsoleto 4-3-3? A quel punto il sacrificato illustre potrebbe essere Suso, ma il Milan deve giocoforza sondare possibili cambiamenti, anche se radicali.

La linea di Mirabelli: rinforzi chirurgici, ma l'UEFA...

" Abbiamo le idee chiare sugli acquisti che servono. Un centrocampista (mezzala), un attaccante esterno e una punta centrale di grande livello. Ci servono delle certezze, dipenderà anche dal verdetto della UEFA. "

Parole e musica di Massimiliano Mirabelli a Milan tv: sulla carta niente show, poche cose formali ma utili per puntellare la rosa. La difesa dunque non verrà ritoccata – in attesa della risoluzione della vexata quaestio Donnarumma – mentre dalla cintola in su il ds rossonero ventila acquisti mirati, da concordare con la guida tecnica, aggiungeremmo noi alla luce degli errori del recente passato. Senza dimenticare la spada di Damocle delle sanzioni UEFA, con il Milan rinviato a giudizio e con il nefasto scenario delll'esclusione delle Coppe (soluzione estrema ma al momento non escludibile). Perché le modifiche da apportare all'organico saranno anche poche, ma l’esborso per un grande attaccante sarà per forza di cose ingente e la mannaia dell'UEFA potrebbe rivelarsi fatale in questo senso. Da quello, soprattutto da quello, passeranno ambizioni e credibilità di un Milan alla pirandelliana ricerca della propria dimensione. Come a dire, dimmi di che attaccante disponi e ti dirò chi sei…