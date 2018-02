Gattuso: "Peccato per la neve, contro Lazio serve un Milan perfetto"

“La prestazione deve rimanere, ma ora testa a mercoledì. Siamo un po’ arrabbiati perché erano anni che a Roma non si vedeva la neve, abbiamo lavorato in palestra ma preferivo lavorare sul campo". Così l'allenatore del Milan Rino Gattuso intervenuto ai microfoni di Milan Tv torna sulla vittoria contro la Roma e si proietta già alla sfida contro la Lazio. "Dobbiamo recuperare le energie e pensare alle prossime gare, si giocherà ogni tre giorni”, ha aggiunto.

Un Milan che grazie agli ultimi risultati positivi è tornato competitivo e in piena corsa per l'Europa. Per questo Gattuso invita la squadra a non accontentarsi e ad alzare l’asticella. “Dobbiamo alzarla perché affrontiamo squadre con grandi giocatori a livello di singoli, dobbiamo dimostrare compattezza e continuare bene come stiamo facendo negli ultimi due mesi”, ha dichiarato. Si parte subito dal confronto in Coppa Italia di mercoledì contro una Lazio in gran spolvero. “Dobbiamo stare attenti alla qualità della Lazio, sono difficili da affrontare, hanno gente di qualità. E’ una squadra ben costruita - ha ricordato il tecnico rossonero - che abbina qualità e quantità, dobbiamo stare attenti e fare la partita perfetta". Per Gattuso "la cosa più importante è recuperare le energie, è capire bene i concetti e come si affrontano certe squadre”.