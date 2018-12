Il Milan ritorna al Tas di Losanna: ufficializzato il ricorso contro la sentenza Uefa

E' ufficiale: il Milan tornerà al Tas. Il club rossonero proprio a ridosso del Natale ha ufficializzato la volontà di fare appello al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna per provare ad ottenere una sentenza più morbida e favorevole rispetto a quella comminata dalla Uefa lo scorso 13 dicembre che prevede una multa da 12 milioni di euro, la riduzione della rosa per le future competizioni internazionali relative al triennio 2019-2021 e il pareggio di bilancio entro il 30 giugno 2021, pena l’esclusione dalle competizioni europee per un anno.

La speranza della società di via Aldo Rossi è quella di ottenere un’ulteriore favore dal Tas, che già la scorsa estate aveva dato ragione ai rossoneri scongiurando l’esclusione dall’Europa League 2018-19, comminata quando ancora il fondo Elliott non aveva ereditato da Mister Li, il controllo e la gestione del club rossonero.

Il comunicato

" Dopo aver valutato la decisione espressa dalla Adjudicatory Chamber del Club Financial Control Body (CFCB), AC Milan esprime disappunto e comunica che avvierà procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna". "