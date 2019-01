Il Napoli non si allinea ai dettami di Salvini: stop in caso di cori razzisti

" Ho condiviso la scelta di non sospendere Inter-Napoli, non perché sia favorevole ai buu razzisti ma perché i problemi esterni allo stadio potevano essere maggiori. È un tema scivoloso, è difficile individuare il criterio di discriminazione tra i buu al bianco, al giallo, al nero, i cori contro i napoletani o gli juventini. Chi decide e in base a quale criterio oggettivo se sospendere una partita? Servono criteri oggettivi e in questi casi sono difficilmente individuabili, per questo sono contrario alla sospensione delle partite". (Matteo Salvini, 07/01/2019) "

Le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, pronunciate ieri al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive al Viminale, non hanno trovato il particolare gradimento del Napoli. Stando a quanto riporta l’agenzia Ansa, il club partenopeo avrebbe accolto con perplessità le parole del leader leghista e sarebbe intenzionata a non cambiare la propria idea in merito ad eventuali stop, o iniziative clamorose, per episodi di razzismo nelle prossime gare.

Insomma fonti vicine al club, fanno sapere che al di là delle parole del ministro Salvini, il Napoli seguirà la linea dettata da Carlo Ancelotti dopo Inter-Napoli, ossia quello dello stop volontario da parte della squadra, in mancanza di interventi da parte dell’arbitro , in caso di nuovi episodi di razzismo increscosi ed eclatanti. Secondo l'Ansa, anche il patron Aurelio De Laurentiis starebbe seguendo con grande attenzione in prima persona il dibattito, costantemente informato dai propri collaboratori anche a Los Angeles, dove si trova per seguire alcune produzioni cinematografiche.