Inter-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Perisic, Borja Valero, Candreva; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Miranda, D'Ambrosio

Squalificati:

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Marusic, Leiva, Parolo, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Di Gennaro, Caicedo

Squalificati:

Statistiche Opta

L’Inter ha vinto quattro delle ultime sette partite di Serie A contro la Lazio (1N, 2P), incluse le due più recenti.

I nerazzurri hanno trovato il gol in tutte le ultime 13 sfide casalinghe con la Lazio in Serie A (29 reti nel parziale).

Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime 16 gare di questo campionato (12V, 4N), l’Inter ha perso le due partite più recenti: i nerazzurri non perdono tre match di fila in Serie A da maggio.

La Lazio è la squadra che va a segno da più gare consecutive (16) in Serie A: 43 le reti dei biancocelesti nel parziale (2.7 di media).

I 43 gol segnati finora rappresentano un record per la Lazio nelle prime 17 partite di un campionato di Serie A.

L’Inter è la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sette, come il Chievo), la Lazio quella che ne ha subiti meno (uno, come la Roma).

La Lazio è la squadra che ha segnato più gol con i difensori (nove) in questa Serie A.

Dal suo arrivo all’Inter, Mauro Icardi ha segnato quattro gol nelle quattro partite casalinghe di campionato giocate contro la Lazio.

Icardi è il giocatore che ha segnato più gol in gare casalinghe in questa Serie A (12), Ciro Immobile quello che ha realizzato più reti in trasferta (9).

Immobile ha già servito sette assist in questo campionato, solo Antonio Candreva – grande ex di giornata – ha fatto meglio con otto.