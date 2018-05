Inter, niente Piazza d'Armi per il nuovo centro sportivo: Suning non ha presentato l'offerta

Dopo aver presentato nel centro di Milano 'IN Inter Hospitality' nel pomeriggio di martedì 8 maggio, progetto volto ad ampliare e migliorare il servizio per la clientela 'corporate e top consumer' all'interno dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro, l’Inter è costretta a registrare un passo indietro nella programmazione del futuro.

Il club non realizzerà, infatti, il suo nuovo centro sportivo nell’area di Piazza d’Armi di Milano Baggio. Era stato preparato un progetto preliminare per il centro sportivo che avrebbe sostituito quello di Appiano Gentile, ma ad Invimit, proprietaria del terreno, non è stata presentata l’offerta di 20 milioni di euro - per renderlo realtà erano necessari circa 100 milioni totali - su cui c'era già un accordo di massima. L’avviso pubblico di vendita per l’area interessata scadeva martedì 8 maggio. Un problema di costi dunque ma soprattutto di eccessiva burocrazia: costruire su quei terreni avrebbe necessitato di una variante urbanistica. In sostanza, le responsabilità delle operazioni di bonifica e riqualificazione dell'area ricadevano in toto sulla società stessa.

Massimo Ferrarese, presidente di Invimit, proprietaria del terreno, ha commentato così la decisione:

" Ci saremmo aspettati un'offerta di acquisto da parte della società FC Internazionale Milano per Piazza d'Armi, come da essa stessa anticipato alcuni mesi fa. Ma considerato il mancato interesse al confronto competitivo concluso ieri (martedì, ndr), da subito partirà un'azione di valorizzazione più incisiva per quest'area "

Tuttavia, resta in piedi il progetto da parte di Suning di spostare il centro sportivo da Appiano Gentile a una zona più centrale di Milano. Il club sta valutando diverse altre aree in città e nell’hinterland, in attesa di decidere su quale virare con maggiore interesse. Resta in ballo, infine, anche la questione della sede: negli scorsi mesi, la società nerazzurra aveva già mosso i primi passi per spostarsi da quella attuale in Corso Vittorio Emanuele, modificando ad esempio le procedure da statuto. Sede, stadio e centro sportivo: il Chief Revenue Officer Michael Gandler ha ribadito la volontà di rimanere a San Siro ("E' la nostra casa"), ma ora resta da trovare un piano B per il nuovo centro d’allenamento dell’Inter.