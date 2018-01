Inzaghi: "Non era facile con l'Udinese, siamo stati bravi"

"Siamo stati bravi questa sera, non era facile battere l'Udinese: sapevamo che la compagine friulana stava vivendo un ottimo momento". E' soddisfatto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo il successo casalingo ottenuto contro l'Udinese nel recupero della 12/a giornata di Serie A. "I bianconeri hanno grande fisicità ed inoltre vantano calciatori di spessore; per questo motivo dovevamo interpretare il match nel migliore dei modi, per fortuna ci siamo riusciti - ha aggiunto ai microfoni di Lazio Style Channel - Veder subentrare con grande spirito dei calciatori dalla panchina per me è motivo di grande orgoglio. Sono stati tutti bravissimi, i miei ragazzi si meritano queste serate per come si allenano in settimana".

"Abbiamo offerto la prestazione che era necessaria sfruttando al meglio ogni occasione a nostra disposizione. Ora dovremo recuperare le energie e le forze in vista della partita di domenica con il Milan - ha proseguito l'allenatore biancoceleste - Ho salutato Massimo Oddo, ci siamo fatti gli auguri per la stagione". Inzaghi ha ammesso che "dovremo esser bravi nelle prossime due sfide con il Milan sapendo che ci aspettano due gare molto importanti per noi. Inoltre i rossoneri sono in netta ripresa, hanno grande qualità e dovremo affrontarli nel migliore dei modi - ha concluso - Per un allenatore vincere in questo modo è il massimo: ero fiducioso perché i ragazzi si impegnano molto nel corso della settimana ed è giusto che raccolgano soddisfazioni simili".