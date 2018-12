Juventus: Cuadrado operato al ginocchio sinistro, 3 mesi di stop e niente Atletico

Notizie importanti dall'infermeria in casa Juventus. Juan Cuadrado, infortunatosi lo scorso 12 dicembre durante la sfida di Champions League contro lo Young Boys persa 2-0 a Berna, si è sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea. L'intervento - come comunica la società bianconera in una breve nota apparsa sul sito ufficiale - è stato effettuato a Barcellona ed è perfettamente riuscito. L'operazione è stata eseguita dal dottor Cugat, assistito dal responsabile sanitario della Juventus Claudio Rigo. Cuadrado inizierà la rieducazione nei prossimi giorni.

Il colombiano salterà la doppia sfida di Champions con l'Atletico

La Juventus non ha ufficialmente comunicato i tempi di recupero ma dall'entità dell'infortunio si può desumere che il colombiano starà circa 3 mesi lontano dal rettangolo di gioco: Cuadrado salterà quindi la doppia sfida contro l'Atletico Madrid valida per gli ottavi di finale di Champions League in programma il 20 febbraio al Wanda Metropolitano e il 12 marzo allo Stadium.