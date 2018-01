L'Atalanta ha un cuore grande: che difesa all'Olimpico, 2-1 alla Roma

La Roma continua a non brillare, e con la sconfitta casalinga contro l’Atalanta sono solo 2 le vittorie nelle ultime 7 gare di campionato. Che chance non sfruttata da parte della squadra di Di Francesco che, sul campo gioca un tempo in superiorità numerica, e in classifica non riesce a rosicchiare punti all’Inter dopo il pari di Firenze. Ok l’assenza (importantissima) di Nainggolan, ma tutta la Roma gira male: i giallorossi giocano per inerzia, ma senza idee e senza un giocatore che riesca a prenderla per mano. Dall’altra parte l’Atalanta si difende con le unghie e con i denti e strappa una vittoria incredibile per quanto successo a fine primo tempo (il rosso molto dubbio comminato a de Roon). Una vittoria comunque meritata per gli uomini di Gasperini, soprattutto per quanto fatto vedere nei primi 45 minuti dove i bergamaschi hanno dominato in lungo e in largo all’Olimpico. Chapeau!

Cronaca

La Roma parte subito propositiva con Perotti ed El Shaarawy, e Berisha deve compiere un super intervento per dire di no al sinistro di controbalzo dell’italoegiziano. L’Atalanta cresce col passare dei minuti e Gómez non trova di pochissimo la porta di Alisson qualche istante più tardi. Al 14’ arriva il vantaggio dell’Atalanta con la magia di Cornelius che fa fuori Fazio e realizza con un prezioso sinistro a giro. La Roma non risponde e becca il secondo gol, questa volta con de Roon che calcia sul palo più lontano dopo lo scarico di Gómez. La squadra di Di Francesco non riesce a sistemarsi e l’Atalanta sfiora in diverse occasioni il tris con i vari Ilicic e Cornelius, senza dimenticare il palo clamoroso di Freuler. Solo nel finale si risveglia la Roma, ma Džeko fallisce chance davanti a Berisha. Dopo un primo tempo di dominio, l’Atalanta resta però in 10 per la doppia ammonizione comminata a de Roon per un fallo su Kolarov sulla trequarti.

Nella ripresa entra Cristante per Ilicic, per riequilibrare la squadra, ma l’Atalanta sfiora lo 0-3 con Gómez e Caldara. Dentro Schick per Pellegrini nella Roma ed è proprio il posizionamento del ceco a mandare in difficoltà la difesa dell’Atalanta, e al 55’ arriva il gol di Džeko che riapre la gara con un preciso sinistro. La Roma costringe i bergamaschi a giocare in 20 metri, ma nonostante questo non arriva il gol del pareggio, con tante azioni disorganizzate. L’Atalanta si difende con le unghie e con i denti, e sfiora il tris con Cristante sugli sviluppi di un corner. Entrano anche Ünder e Bruno Peres, ma non bastano questi ingressi per regalare almeno il pari ai giallorossi.

La statistica

1 - La Roma è l’unica squadra a non aver recuperato punti in situazioni di svantaggio in tutto il campionato di Serie A.

Il Tweet

Il migliore

Andreas CORNELIUS - Nel primo tempo fa quel che vuole sulla fascia destra, sfruttando un Kolarov fuori posizione. Il danese fa venire il mal di testa a Fazio e regala all’Atalanta il primo gol della sua serata.

Il peggiore

Federico FAZIO - Irriconoscibile al centro della difesa. Sono tanti i giocatori della Roma ad essere sottotono, ma l’ex difensore del Siviglia non vede palla nel primo tempo.

Tabellino

Roma-Atalanta 1-2

Roma (4-3-3): Alisson Becker; Florenzi (83’ Bruno Peres), Manolas, Fazio, Kolarov; L.Pellegrini (51’ Schick), Gonalons, Strootman (76’ Ünder); El Shaarawy, Džeko, Diego Perotti. All. Eusebio Di Francesco

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Tolói, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Ilicic (46’ Cristante); Cornelius (61’ Petagna), A.Gómez (69’ A.Masiello). All. Gian Piero Gasperini

Marcatori: 14’ Cornelius (A), 19’ de Roon (A); 55’ Džeko (R)

Arbitro: Marco Guida, sezione di Torre Annunziata

Ammoniti: 28’ de Roon, 30’ Caldara

Espulsi: 45’ de Roon (A)