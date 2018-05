L'Udinese fa Barak e burattini da Verona ed è a un passo dalla salvezza

L'Udinese alza la voce (e la propria classifica) nella lotta all'ultima giornata per non retrocedere ed espugna il Bentegodi grazie alla rete di Barak nel primo tempo. L'Hellas Verona, anche se già matematicamente retrocesso, non scende in campo con la testa alle ferie ma con orgoglio rende non certo semplice l'impresa dei friulani di portare a casa un successo fondamentale per il loro destino. Alla fine gli uomini di Tudor ottengono la vittoria di misura e il discorso salvezza è quasi chiuso, ma non del tutto: Udinese a 37 punti con il Chievo, al terzultimo posto Crotone e Spal, a una sola lunghezza. Appuntamento all'ultima chiamata, quella di domenica prossima contro il Bologna al Friuli.

La cronaca

Udinese subito pericoloso con un diagonale rasoterra di de Paul che sfiora il palo più lontano e con Lasagna, fermato in uscita da Nicolas. Il portiere dell'Hellas Verona si deve però arrendere al 20': dalla destra, cross di Jankto, Lasagna sfiora di testa mentre Barak ci arriva con il piedone e porta meritatamente in vantaggio l'Udinese. Alla mezz'ora ancora Barak impegna Nicolas che deve volare per sventare la botta del centrocampista ceco. Il primo tempo si conclude con una mezza girata di Lee che in area piccola alza il pallone sulla traversa, mancando clamorosamente il gol del pari. Nella ripresa i padroni di casa sembrano aver recuperato un po' di onore per cercare il gol del pareggio, ma gli ospiti non si scompongono, anche per la posta in palio è troppo alta per ammettere concessioni. Qualche occasione, seppur non degna di nota, per l'Udinese che mette in cassaforte tre punti fondamentali per la salvezza, ormai a un passo.

La statistica

Il Verona ha perso le ultime 6 partite di campionato, a un passo dal suo record negativo di 7 sconfitte di fila in Serie A nel 1978/79.

Il migliore

Antonin BARAK - Il suo importantissimo gol (il settimo stagionale) potrebbe regalare la salvezza all'Udinese. Fa sua la trequarti, mixando classe e potenza. Uomo in più per Tudor in questo delicatissimo finale di campionato.

Il peggiore

Samuel SOUPRAYEN - Sbaglia troppi appoggi, giornata no.

Il tweet

Il tabellino

Hellas Verona-Udinese 0-1

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic (75' Bearzotti), Souprayen (67' Aarons); Romulo, Fossati, Zuculini (58' Danzi); Fares, Cerci, Lee. All. Pecchia

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Behrami, Jankto, Hallfredsson; de Paul (83' Perica); Lasagna. All. Tudor

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo

Reti: 20' Barak (U)

Ammoniti: Fossati (HV), Samir (U), Behrami (U), Romulo (HV)

Espulsi: nessuno