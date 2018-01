La Joya fragile: per Dybala è il terzo infortunio muscolare in nemmeno due anni

Sul finire di 2017, pareva essersi scrollato di dosso tutte le difficoltà di un periodo tanto difficile quanto apparentemente inspiegabile. L’inizio del 2018, invece, rischia di ricacciare Paulo Dybala in una situazione complicata. Perché a Cagliari ha lasciato i suoi dopo 50’ di gara, chiedendo il cambio per un problema muscolare alla coscia destra che, stando alle prime analisi, potrebbe lasciarlo fuori per addirittura 45 giorni. Il tunnel della Joya non sembra voler finire.

Lesione distrattiva di lieve-media entità

Non è uno stiramento, ma di certo non un infortunio da prendere alla leggera. Stando a quanto comunicato dalla Juventus, alla Sardegna Arena Dybala ha riportato una lesione distrattiva di lieve-media entità alla coscia destra. I tempi di recupero si aggirano intorno ai 40-45 giorni, sintomo anche della volontà di non rischiarne la ripresa, considerando l’alto numero di trequartisti attualmente in rosa. Massimiliano Allegri non lo dovrebbe avere a disposizione per cinque partite di campionato (Juventus-Genoa, Chievo-Juventus, Juventus-Sassuolo, Fiorentina-Juventus e Torino-Juventus), la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta e il primo match degli ottavi di Champions League con il Tottenham. Un totale di 7 match.

Paulo Dybala Cagliari Juventus 2018LaPresse

Un mese e mezzo di stop come nella passata stagione

Se quest’anno Allegri potrebbe non avere a disposizione la Joya per sette partite, nella passata stagione accadde qualcosa di simile. Dybala si infortunò il 22 ottobre 2016 contro il Milan, uscendo dal campo di San Siro al 33’ per un altro problema alla coscia destra. In quel caso, si trattò di uno stiramento che lo tenne ai box per un mese e mezzo, saltando otto partite tra tutte le competizioni. Tornò in campo il 7 dicembre contro la Dinamo Zagabria, ma per rivederlo da titolare si sarebbe dovuto attendere addirittura l’8 gennaio, alla ripresa di campionato contro il Bologna.

Paulo Dybala Milan Juventus 2016Getty Images

Il primo infortunio: 14 marzo 2016

Ciò che fa riflettere è constatare che il primo vero infortunio di Dybala sia avvenuto il 14 marzo 2016, quando si fermò in uno degli ultimi allenamenti prima del ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco a causa di un edema da sovvraccarico al soleo sinistro. In precedenza, la sua avventura italiana lo aveva visto fermarsi soltanto nel riscaldamento di Fiorentina-Palermo del 12 gennaio 2015, per colpa di un problema muscolare che gli costò soltanto una presenza. A Torino, invece, siamo già al terzo infortunio nel giro di nemmeno due anni. Due alla coscia destra, uno al soleo sinistro. Quello che lo tenne fuori per circa un mese (perse solo tre partite anche grazie alla pausa per le nazionali di aprile), causa anche un recupero azzardato per il derby di Torino. Uno scenario da cui lo staff di Allegri ha imparato parecchio, svoltando per una gestione oculata e prudente del talento argentino. La stessa da cui non si potrà prescindere nemmeno in questa occasione, nonostante l’incombenza degli ottavi di Champions League.