La Lazio vince anche senza Immobile: 1-0 al Toro e +4 sull'Inter, decide Milinkovic

Tutto bene ciò che finisce bene. La Lazio perde subito Immobile dopo 11 minuti, sospetto stiramento al bicipite femorale della coscia destra, ma la squadra di Inzaghi riesce comunque a trovare il gol che vale tre punti pesantissimi. Decide Milinković-Savić con un colpo di testa che non lascia scampo a Sirigu, trovando il suo 11esimo gol in campionato. Sirigu tiene a galla il Torino, che si fa vedere pochissimo dalle parti di Strakosha, parando anche un rigore a Luis Alberto. Non può nulla però sul gol di Milinković-Savić che vuole a tutti i costi portare la Lazio in Champions prima di una sua eventuale partenza in estate. Ora la Lazio avrà Atalanta e Crotone, prima dello scontro diretto con l’Inter. Il calendario non è proprio il massimo, ma questo +4 a tre giornate dal termine può voler dire tanto.

Cronaca

Grande partenza della Lazio che sfiora subito il gol con Murgia, ma il giovane centrocampista dei biancocelesti viene chiuso da Sirigu dopo il tocco smarcante di Luis Alberto. Il Torino deve aspettare il 7’ per avanzare fino alla metà campo avversaria, con la conclusione di Ljajić che finisce alta sopra la traversa. Ci prova anche De Silvestre, ma risponde presente Strakosha. La Lazio perde Immobile per infortunio, ma al 21’ i biancocelesti guadagnano un penalty per fallo di N’Koulou su Milinković-Savić: dal dischetto si presenta Luis Alberto che calcia però malissimo e Sirigu para. Al 33’ nuova chance per gli ospiti, ma Caicedo e Lucas Leiva sprecano tutto in area di rigore. Ci provano anche Murgia e Milinković-Savić, ma Sirigu fa buona guardia.

La Lazio parte forte anche nella ripresa con Sirigu impeccabile sulla conclusione di Lucas Leiva. L’ex portiere del PSG non può far nulla, però, sul colpo di testa di Milinković-Savić che si inserisce alla perfezione sugli sviluppi di un corner, anticipando N’Koulou. Caicedo ha anche la chance del 2-0, ma l’ecuadoriano si mangia tutto con un pallonetto che finisce a lato. L’ex City ci prova ancora, ma Sirigu dice di nuovo no. Mazzarri inserisce Iago Falque e Niang ma i due producono poco e alla fine è la Lazio a portarsi a casa tre punti importantissimi per la corsa Champions.

La statistica

84 - I gol fatti dalla Lazio. Miglior attacco della Serie A e 5° miglior attacco tra i 5 maggiori campionati europei, dopo PSG (106), Manchester City (102), Bayern Monaco (88) e Barcellona (87).

Il Tweet

La Lazio può aver fatto un colpaccio in vista della Champions, ma perde Immobile...

Il migliore

Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ - Lo si trova dappertutto. Oltre al gol c’è di più, con il serbo che è un pessimo cliente per qualsiasi difensore del Toro. Guadagna un rigore e trova l’1-0 che può voler dire tanto per la Champions.

Il peggiore

Nicolas N’KOULOU - Un disastro. Non riesce a tenere la posizione e commette un fallo (stupido) su Milinković-Savić, regalando il rigore alla Lazio. Si perde anche Milinković-Savić in occasione del gol.

Tabellino

Torino-Lazio 0-1

Torino (3-4-1-2): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon (76’ M.Niang), Baselli, Molinaro; Ljajić; Edera (62’ Iago Falque), Belotti. All. Walter Mazzarri

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu (46’ M.Cáceres); Marusić, Murgia, Lucas Leiva, S.Milinković-Savić, Lulić; Luis Alberto (78’ J.Lukaku), Immobile (15’ Caicedo). All. Simone Inzaghi

Marcatori: 56’ Milinković-Savić (L)

Arbitro: Massimiliano Irrati, sezione Pistoia

Ammoniti: 43’ S.Milinković-Savić, 49’ Moretti, 54’ Baselli, 76’ Marusić, 82’ Strakosha

Espulsi: nessuno