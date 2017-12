La Milano rovesciata dal derby non ha risolto i problemi: li ha raddoppiati

Il Milan che Gattuso ha ereditato da Montella è abituato a convivere con l’esplosione dei propri limiti, l’Inter di Spalletti non ancora. Fino al 10 dicembre era in testa, addirittura. Lo 0-0 dello Stadium, con la Juventus, venne salutato come una fionda: fu, invece, un sasso. Da quella sera, tra campionato e Coppa Italia, un pareggio (con il Pordenone a San Siro) e tre sconfitte, l’ultima delle quali nel derby. E un solo gol, di Icardi, nelle ultime cinque.

Noi giornalisti - vil razza dannata o d’annata, a seconda delle piroette - ci eravamo innamorati di Spalletti valore aggiunto. E adesso? Nello «spareggio» sordo e grigio di mercoledì, mica si sono avvertiti i 16 punti che dividono le due Cine (Inter 40, terza; Milan 24, undicesimo).

Suso contro Nagatomo in Milan-InterGetty Images

Il risultato smuove abbastanza sul piano pratico e molto a livello emotivo. Reduce dagli schiaffoni di Verona e Atalanta, Gattuso era alla canna del gas. Il destino l’aveva privato del portiere titolare (Gigio Donnarumma), del suo vice (Storari) e, strada facendo, del centravanti designato (Kalinic). Lo stesso destino l’ha risarcito con una doppia gran parata (la prima della Var, la seconda del Donnarumma-bis) e con il gol di Cutrone, la riserva del croato.

La vita continua e ignoro quanto il verdetto del Meazza possa sovvertire certi equilibri. Il mercato di gennaio incombe. Ai tifosi non sembra vero. Sognano che diventi la soluzione: salvo ritrovarsi, spesso, al punto (e al problema) di partenza. Niente Europa, fuori dalla coppa nazionale: all’Inter non resta che il campionato. E allora la rosa attuale basta e avanza. In assenza di D’Ambrosio e Miranda, non hanno mica tradito i Ranocchia e i Cancelo. Al contrario: hanno tradito i «titolarissimi», Icardi, Perisic, Candreva e quel Joao Mario che, davanti alla porta, ne ha sempre una.

Video - Spalletti: "Piccola involuzione di qualità di gioco e conclusioni" 01:56

Difficile entrare nella testa degli interisti, comunque imbattuti nelle sfide tra le prime cinque (3-1 alla Roma, 0-0 con Napoli e Juventus). Spalletti dovrà ricaricare molte pile e arieggiare il modulo. Il calendario non dà tregua, se è crisi lo sapremo in fretta: Lazio, poi Firenze e Roma in casa. Tanto per rendere l’idea: il Kessié del derby era abbastanza vicino all’originale dell’Atalanta; Skriniar, viceversa, è atterrato su una normalità di rendimento fin qui sconosciuta (o mascherata).

Mi butto: Fiorentina-Milan 2-1, Inter-Lazio 1-2.

I vostri pronostici? Le vostre considerazioni?