Lazio: cauto ottimismo per Luis Alberto, recupera almeno per la panchina contro l'Inter?

90 minuti che decideranno le sorti di due piazze. 90 minuti che segneranno i destini di due club che sono arrivati a giocarsi la stagione in un epilogo da cardiopalma. Attorno all’asse Roma-Milano domenica sera graviteranno gli umori di migliaia di tifosi, di chi si godrà lo spettacolo dal vivo e di chi incrocerà le dita dietro lo schermo di una televisione. Un asse lungo 576 chilometri che ha il suo punto d’arrivo allo stadio Olimpico dove i destini di Lazio e Inter si incroceranno e da dove riprenderanno la loro strada verso due direzioni differenti: l’una porta al paradiso della Champions, l’altra trascina a quel limbo che risponde al nome di Europa League. I biancocelesti godono dei favori del pronostico avendo a disposizione due risultati su tre. L’Inter deve necessariamente vincere per agganciare in classifica i rivali e superarli in virtù degli scontri diretti: all’andata, infatti, a San Siro la partita terminò a reti bianche. Complici le assenze di Immobile e Luis Alberto la squadra di Simone Inzaghi ha subito una frenata proprio nel momento decisivo della stagione: i due pareggi consecutivi contro Atalanta e Crotone lasciano un margine di speranza ai nerazzurri.

Proprio da Luis Alberto potrebbe arrivare la notizia più lieta della settimana. Il centrocampista nei giorni scorsi si è sottoposto a cure intensive per accelerare i tempi di recupero della lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. E i risultati sembrano vedersi. di ritorno da Siviglia, infatti, lo spagnolo si è recato nella Capitale presso la clinica Paideia per i controlli di routine e uscendo dal centro specializzato si è pronunciato con ottimismo:

" Non sappiamo ancora per domenica. Vediamo venerdì e sabato mattina come sto. Le sensazioni sono buone, sto molto meglio. "

Poche parole, ma sufficienti per aumentare le convinzioni di un intero ambiente. Se l’ottimismo su Luis Alberto resta cauto (più probabile vederlo in panchina ed eventualmente verrà inserito a partita in corso), quello nei confronti di Ciro Immobile assomiglia più a una conferma. L’attaccante di Torre Annunziata dovrebbe regolarmente scendere in campo in attacco al fianco di Felipe Anderson. La sua riabilitazione prosegue tranquillamente dopo essere tornato ieri a calcare il terreno di gioco. Scatti, cambi di direzione e lavoro differenziato ma con il pallone: ci sono tutti gli ingredienti per vederlo titolare nel match decisivo.

Un’infermeria, quella di Formello, che tende a svuotarsi dei suoi degenti. Anche Lukaku e Parolo si avviano verso la guarigione. Entrambi hanno svolto lavoro differenziato sul campo con il belga che si è allenato a ritmi più intensi. Il centrocampista, invece, continua l’attività fisica in palestra con esercizi specifici, ma le sensazioni sul suo impiego restano positive. Da valutare, invece, Stefan De Vrij: il difensore olandese, perfettamente integro dal punto di vista fisico, pare tuttavia non essere sereno da quello psicologico. La trattativa chiusa con l’Inter per il prossimo anno potrebbe spingere Inzaghi a non impiegarlo nel match dell’Olimpico anche per preservarlo da possibili critiche o contestazioni. Domani avverrà il colloquio decisivo tra l’allenatore e il giocatore, al termine del quale sarà presa una decisione. Destini diversi ma intrecciati in un finale thrilling: qualcuno però, comunque vada, continuerà a ruotare sull’asse Roma-Milano, sponda nerazzurra.

di Alessandro Badalin

Video - Spalletti: "Saremo più chiari con tutti sul mercato, i nostri tifosi se lo meritano" 01:57

