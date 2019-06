Le 5 trattative che vi siete persi oggi (05/06)

Occhio Juve: su Pogba piomba l'Atletico Madrid

Secondo 'Sport', l'Atletico Madrid ha un sogno in testa: quello di reinvestire in Paul Pogba i 120 milioni della clausola rescissoria di Antoine Griezmann, che ha già annunciato l'addio e dovrebbe trasferirsi al Barcellona. I Colchoneros si propongono dunque come ostacolo a sorpresa per la Juventus, che sta provando a riportare a Torino il francese, ma anche per i concittadini del Real Madrid.

La nostra opinione. Persi due titolari imprescindibili come Godin e Griezmann, l'Atletico deve dare un segnale forte per non perdere ulteriore terreno dalle due grandi di Spagna. E l'acquisto di Pogba, in questo senso, rappresenterebbe la mossa ideale. Resta però da capire la volontà del francese e soprattutto quella del Manchester United, per nulla disposto a lasciar partire il proprio campione a prezzo di saldo nonostante la mancata qualificazione alla Champions League.

Inter, per la fascia destra c'è anche Meunier

Anche Thomas Meunier è entrato nei pensieri dell'Inter. Secondo 'Tuttomercatoweb' i nerazzurri sondano anche l'esterno del PSG, che potrebbe lasciare Parigi e ha in mano anche un'offerta da parte dell'Arsenal. In corsa ci sono anche Davide Zappacosta, che Conte ha già allenato al Chelsea, e il brasiliano del Manchester City Danilo.

La nostra opinione. Con Vrsaljko di ritorno all'Atletico Madrid e, con ogni probabilità, Cedric al Southampton, Conte ha bisogno di un elemento di fascia adatto al suo 3-5-2. Al momento in rosa c'è il solo D'Ambrosio, a meno di arretrare Candreva a esterno totale. Ecco perché la pista Meunier, giocatore esperto e ormai abituato ai grandi palcoscenici, potrebbe presto prendere piede.

Paris Saint-Germain’s Thomas MeunierPA Sport

Hamsik torna in Europa? Lo vuole il Besiktas

Marek Hamsik, che a gennaio aveva lasciato il Napoli per vestire la maglia del Dalian Yifang, potrebbe presto lasciare la Cina e fare ritorno in Europa: secondo il quotidiano turco 'Hurriyet', il Besiktas sta concretamente provando ad acquistare il centrocampista slovacco, che non si è ambientato in Asia. Il problema è il maxi ingaggio da 9 milioni attualmente percepito da Hamsik.

La nostra opinione. Dall'Europa all'Asia e ritorno. Una storia già vista con altri calciatori attirati dal guadagno facile - Witsel e Ferreira-Carrasco tra gli altri - e poi colti da un'improvvisa saudade. Potrebbe rappresentare anche il caso di Hamsik, che a 31 anni, evidentemente, non si è ancora stancato di calcare i palcoscenici più importanti.

Video - Hamsik, che botta! Calcio in faccia, rigore procurato e sostituzione 00:47

Çalhanoglu si lega al Milan: "Il prossimo anno giocherò qui"

Costantemente oggetto di indiscrezioni di mercato, in particolare in relazione a un possibile ritorno in Bundesliga, Hakan Çalhanoglu ha allontanato ogni voce all'emittente turca 'TRT Spor': "Nella prossima stagione vestirò ancora la maglia del Milan".

La nostra opinione. Çalhanoglu giura di voler rimanere al Milan, ma tutto dipenderà ovviamente dai desideri del nuovo allenatore, in questo caso Marco Giampaolo. Pare però che l'attuale allenatore della Sampdoria veda di buon occhio il turco, anche se in una posizione diversa da quelle ricoperte fin qui in carriera: davanti alla difesa.

Hakan Calhanoglu - Fiorentina-Milan Serie A 2018-19Getty Images

Riecco Carrasco: "C'è un club europeo interessato a me"

A proposito di Yannick Ferreira-Carrasco, già nominato poco più su, ecco che l'esterno belga - compagno di squadra proprio di Hamsik - può lasciare la Cina dopo essere stato sognato negli scorsi mesi da Inter e Milan. La sua dichiarazione dal ritiro dei Diavoli Rossi non lascia dubbi: "C'è un club europeo interessato a me e disposto ad andare fino in fondo. Spero si possa trovare un accordo, mi manca l'Europa".

La nostra opinione. Il discorso fatto per Hamsik deve forzatamente essere riproposto per Carrasco. E in maniera ancor più decisa, se vogliamo, perché l'ex Monaco e Atletico Madrid non ha mai nascosto il desiderio di rientrare in Europa. Inter e Milan ci avevano provato, senza però riuscirci. Chi se lo aggiudicherà?