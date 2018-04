Le 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Milan

1) I bianconeri hanno sette vite

Se la Juventus non conosce la sconfitta ormai da tempo immemore (3-2 in casa della Sampdoria il 19 novembre, per la precisione), un motivo ci sarà. E risiede nella fame che costantemente attanaglia lo stomaco dei campioni d'Italia, per nulla paghi e per nulla sazi dopo un incredibile filotto di scudetti e trofei vari. Una fame e una voglia di vincere che tengono in piedi una squadra a volte traballante e quasi mai spettacolare, che col Milan ha rischiato di crollare ma si è saputa rialzare contro ogni previsione. La banda Allegri ha sette vite: ogni volta la dai per morta, ogni volta ti stupisce. Era già accaduto contro il Tottenham e la storia si è ripetuta ieri sera. Gli scudetti si vincono così.

2) Contro il Real Madrid servirà un'altra Juve

Sì, la vittoria. Sì, la capacità di andare oltre i propri limiti. Ma dalla serata dello Stadium emergono anche le preoccupanti difficoltà mostrate dagli interpreti bianconeri nello sviluppare un gioco corale quantomeno sufficiente e nello star dietro a un avversario pimpante e vivace. Specialmente a centrocampo, la Juventus ha sofferto tantissimo: Matuidi non si è mai acceso, Pjanic ha deluso nonostante qualche lampo e Khedira ha nobilitato con gli episodi decisivi una prestazione anonima e insipida. Solo Dybala è stato il solito Dybala per tutti i 90 minuti. Nella sfida da mille a una notte al Real Madrid, dopo un paio di giorni di riposo, servirà un'altra Juve.

3) Questo Milan non è un fuoco di paglia

Era atteso alla prova del nove, il Milan di Gattuso. E non ha tradito. Una consapevolezza che probabilmente passa in secondo piano, ma non può essere cancellata dal risultato negativo di Torino. I rossoneri sono crollati nel finale, non riuscendo a tenersi stretti un pareggio preziosissimo, ma hanno tenuto testa alla capolista per quasi tutta la gara, sfiorando peraltro il vantaggio nell'azione della clamorosa traversa colpita da Çalhanoglu. Il Milan ha un gioco, ha un'anima e ha acquisito la personalità giusta per andare sul campo dei più forti a giocarsela a viso aperto. Da quel 27 dicembre, giorno dell'epico derby di Coppa Italia vinto ai supplementari contro l'Inter, è davvero cambiato il mondo.

4) Bonucci ha la personalità dei grandi

In campo per il riscaldamento e giù fischi e insulti. Primo pallone toccato dopo nemmeno un minuto e altri cori. E via così, per tutta la serata. Ma Leonardo Bonucci ha fatto spallucce, ha assorbito l'odio sportivo proveniente da curve e tribune e, con tanta personalità, ne ha fatto tesoro, trasformandolo in motivazioni extra e disputando una gara esemplare nonostante la sconfitta. I grandi giocatori, e lui lo è, si comportano così.

5) Cuadrado è l'arma in più per il finale di stagione

Quando un giocatore manca dai campi da più di tre mesi e si ripresenta così, beh, significa che ha davvero qualcosa di speciale. E Juan Guillermo Cuadrado speciale lo è davvero, tanto da essere sempre riuscito a ritagliarsi uno spazio nonostante gli arrivi di Douglas Costa e Bernardeschi. Allegri lo ha atteso e, appena ne ha avuto la possibilità, lo ha convocato e poi schierato. Scelta azzeccatissima. In una Juventus che, escludendo Dybala e lo stesso Douglas Costa, sembra spesso essere carente di fantasia e creatività, i guizzi del colombiano possono rivelarsi l'arma in più in un finale di stagione ad alta tensione.