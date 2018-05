Le pagelle di Lazio-Inter 2-3: Felipe Anderson non basta, Icardi si riscatta

=Lazio=

Thomas STRAKOSHA 5,5 - Battuto per tre volte e, in occasione del secondo gol interista, c'è il suo zampino con un rinvio sbagliato. Non bene.

Luiz FELIPE 5,5 - Pericolosissimo nell'area interista, ma sciagurato sotto porta. E dietro qualche errore lo commette.

Stefan DE VRIJ 5,5 - Contro la sua futura squadra, se la cava bene per quasi 80 minuti. Poi commette il fallo da rigore che segna la svolta della gara (dall'84' NANI s.v.)

Stefan RADU 6,5 - Un errore in disimpegno, poi tanta attenzione. Anche lui contribuisce a tenere sempre alta la guardia (dal 77' BASTOS s.v.)

Adam MARUSIC 6,5 - Segna fortunosamente il gol dell'1-0 e copre diligentemente tutta la fascia. Finché ha birra in corpo, è un fattore.

Alessandro MURGIA 6 - Sempre in partita. Buona presenza in mezzo al campo, qualche inserimento apprezzabile.

Lucas LEIVA 6 - In un paio di occasioni si fa trovare impreparato alle spalle, ma regge con la sua esperienza. Nemmeno lui può granché nel finale.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Al netto del rigore provocato e poi revocato, prestazione fantastica fino a quando la Lazio rimane in 11. Colpisce un palo, delizia con numeri d'alta scuola. Campione fatto e finito.

Senad LULIC 5 - Corre, si inserisce, lotta, crossa e manda in porta Felipe Anderson è da campione. Però rovina tutto con la sciocca espulsione che lascia la Lazio in 10. Imperdonabile, per uno della sua esperienza.

Felipe ANDERSON 7 - Semplicemente immarcabile. Il gol del 2-1 non è che un dettaglio in una prestazione di altissimo livello, in cui tiene spesso in ambasce da solo un'intera difesa.

Ciro IMMOBILE 5,5 - Rientra da un infortunio e le sue difficoltà si notano tutte. Gira al largo, è generoso, ma non ha mai opportunità per far male (dal 75' Jordan LUKAKU s.v.)

All. Simone INZAGHI 5,5 - Come contro l'Atalanta, abbassa troppo la squadra inserendo Lukaku per Immobile. Ma il resto lo fanno i giocatori, Lulic in primis, in un finale suicida.

Felipe Anderson, Lazio InterLaPresse

=Inter=

Samir HANDANOVIC 6 - Superato imparabilmente da Marusic e Felipe Anderson, graziato da Milinkovic-Savic. Ma anche bravo più volte, specialmente sullo stesso serbo.

João CANCELO 6,5 - Per lungo tempo è uno dei migliori dell'Inter, se non il migliore. Fa ammonire un paio di avversari in ripartenza ed effettua più di un cross delizioso.

Milan SKRINIAR 6 - In affanno quando la Lazio attacca, ma prende sempre più confidenza col passare dei minuti. E nel finale giganteggia.

João MIRANDA 6 - Vedi Skriniar. Concede una banale punizione al limite alla Lazio e soffre per un tempo. Molto meglio nella ripresa.

Danilo D'AMBROSIO 6 - La luce è il gol della speranza del 29', ma le ombre non mancano: dai tanti lanci fuori misura alla vana rincorsa su Felipe Anderson in occasione del 2-1 (dal 79' Andrea RANOCCHIA s.v.)

Matias VECINO 6,5 - Tanti errori e pochissima padronanza del centrocampo, ma il gol decisivo è opera della sua testa. Il calcio è strano.

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Prestazione tra luci e ombre fino all'ultima parte di gara. Poi è protagonista in positivo, anche con il corner del decisivo 2-3.

Antonio CANDREVA 5 - Impalpabile. Non combina praticamente nulla di buono, tanto che la sua partita dura appena 61 minuti. Certo, giocare a sinistra non lo aiuta (dal 61' EDER 6,5 - Entra benissimo in partita, sparigliando le carte in tavola alla retroguardia biancoceleste e lanciando Icardi, che si guadagna il rigore)

RAFINHA 4,5 - La più grande delusione dell'Inter, che da lui si aspetta tanto e riceve pochissimo. Tanti gli errori, scarsissimo l'apporto alla manovra (dal 68' Yann KARAMOH 6,5 - Ottimo ingresso in campo anche per lui: tanta vivacità, ripiegamenti difensivi e un quasi gol)

Ivan PERISIC 6 - Tra i più attivi per tutta la gara. Anche nei momenti meno positivi dell'Inter. Si sbatte e alla fine viene premiato.

Mauro ICARDI 6 - Liscia il pallone del possibile 0-1 e se ne mangia un altro davanti a Strakosha. Sembra la classica serata stregata, ma l'argentino si riscatta pienamente dal dischetto.

All. Luciano SPALLETTI 6,5 - Ha il merito di azzeccare i cambi, tra Karamoh ed Eder. E poi, va detto, anche un po' di sana fortuna.