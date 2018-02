Le pagelle di Milan-Sampdoria 1-0: Calabria fenomenale sulla fascia destra, Viviano para-rigori

=== Milan ===

Gianluigi DONNARUMMA 6: fa buona guardia nel finale, rimediando a un malinteso Bonucci-Romagnoli. Nello specifico, neutralizza, in uscita una pericolosa verticalizzazione diretta a Kownacki.

Davide CALABRIA 7,5: d'accordo, quel "mani" al 38' avrebbe potuto cambiare volto (in negativo) al suo match ma, sulla destra, questa sera, si è rivelato un'autentica potenza: suo l'assist da cui nasce il calcio di rigore parato da Viviano, così come l'assist per Bonaventura. Nella ripresa sfiora l'acuto ben imbeccato da André Sila e scorazza a per di fiato lungo tutta la corsia di competenza. Rigenerato, così come tutto il Milan, da parte di Gennaro Gattuso.

Leonardo BONUCCI 6: molto apprezzabile l'inserimento del gol, poi annullato. Gioca una buona partita anche in difesa ma, nel finale, palesa ancora qualche amnesia di troppo.

Alessio ROMAGNOLI 6: fa buona guardia ma vive troppo in simbiosi con Bonucci: quando sbaglia uno, cade anche l'altro.

Ricardo RODRIGUEZ 6,5: rigore sbagliato (anzi, parato da Viviano) a parte, sulla sinistra va come una scheggia. Dalle sue parti non si passa, e gli interscambi con Calhanoglu sono davvero di livello.

Riccardo MONTOLIVO 7: geometrie perfette a metà campo. Fa definitivamente pace col pubblico di San Siro.

Dall'85' Manuel Locatelli: sv.

Lucas BIGLIA 7: aggressivo e lungimirante al tempo giusto. Quello che più conforta i tifosi rossoneri, è la sua forma fisica in continuo crescendo.

Giacomo BONAVENTURA 7,5: Una squadra che corre tantissimo come la Samp, fa fatica a stargli dietro. Oltre ad essere il "man of the match" è un'autentica spia e spina nel fianco dei suoi avversari.

Milan-Sampdoria, Serie A 2017-2018: l'esultanza di Giacomo Bonaventura (festeggiato, a destra, da Leonardo Bonucci), in occasione del gol dell'1-0 (Getty Images)Getty Images

SUSO 7: inizio gara "monstre" salvo poi calare progressivamente nella fase finale del match. Ma i suoi piedi, questa sera, hanno declamato tocchi d'autore.

Patrick CUTRONE 6: non trova il gol ma là davanti si sbatte parecchio. Al momento dell'uscita di scena, il pubblico di San Siro gli tributa la standing ovation "politica".

Dal 73' André Silva 6,5: entra alla grandissima nel match tra palloni recuperati, crossati e appoggiati in favore di Suso, Calhanoglu e Calbria. Questa volta, davvero, è mancato solo il gol.

Hakan CALHANOGLU 7,5: una forza della natura, una trasformazione impensabile nel girone d'andata. Crossa a tutto spiano e ci prova da ogni posizione. Avrebbe davvero meritato l'acuto personale.

Mister Gennaro GATTUSO 7,5: questo il Milan ha tutto di lui: voglia, grinta, carattere, concretezza. Qualche amnesia difensiva a cui porre rimedio e poi la macchina è perfetta.

Milan-Sampdoria, Serie A 2017-2018: l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso (Getty Images)Getty Images

=== Sampdoria ===

Emiliano VIVIANO 7,5: terzo rigore parato consecutivamente in questo campionato. Quanto basta per affibbiargli il titolo di migliore in campo della Samp.

Milan-Sampdoria, Serie A 2017-2018: il protiere blucerchiato Emiliano Viviano para un calcio di rigore a Ricardo Rodriguez (Getty Images)Getty Images

Bartosz BERESZYINSKI 6: si difende come può dagli attacchi incrociati di Bonaventura e Calhanoglu. A volte ci riesce, altre no.

Matias SILVESTRE 6: qualche folata offensiva rimarchevole. Là dietro ha vita dura e, quando può, la butta sull'esperienza.

Gianmarco FERRARI 5,5: l'ex Crotone va spesso e volentieri in apnea.

Nicola MURRU 4,5: Suso e Calabria lo fanno girare come una trottola. Serataccia.

Karol LINETTY 5: sbaglia aperture banali e tempi nei contrasti. Non è da lui.

Lucas TORREIRA 6: non il solito Torreira ma sarebbe ingeneroso dargli l'insufficienza per i tanti chilometri percorsi e i tanti palloni portati a corretta destinazione.

Edgar BARRETO 5: soffre enormemente la rapidità e la foga di Bonaventura.

Dal 55' Valerio Verre 5: entra male nel match, in cui pensa solamente a come "abbattere" Calabria.

Gaston RAMIREZ 5: poche idee e verve atletica inadatta al cospetto di un Milan così assatanato.

Dal 73' Dawid Kownacki 5,5: poche occasioni per mettersi in luce.

Duvan ZAPATA 5,5: si sacrifica da titolare nonostante gli acciacchi. Lotta con temperamento ma è parecchio limitato.

Dal 54' Gianluca Caprari 6: mette subito a disposizione il suo scatto e, per poco, non beffa il Milan a tempo scaduto.

Fabio QUAGLIARELLA 6,5: dal suo cilindro può estrarre qualsiasi cosa. Anche la palla giusta per il tap in di Caprari al 90' in una serata assai difficile.

Milan-Sampdoria, Serie A 2017-2018: un duello aereo tra Fabio Quagliarella (a sinistra) e Leonardo Bonucci (Getty Images)Getty Images

Mister Marco GIAMPAOLO 5,5: la sua squadra, questa sera, sotto continua pressione avversaria, ha incontrato grandi difficoltà nella costruzione del gioco.