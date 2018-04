Le pagelle di Milan-Sassuolo 1-1

=Milan=

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Che brivido su quella conclusione di Politano non trattenuta, poi si salva evitando il tap-in di Acerbi. Non può far nulla sul gol del Sassuolo.

Ignazio ABATE 6 - Praticamente inesistente in fase offensiva, ma quanto meno non corre rischi sulla fascia. (dal 56’ André SILVA 6 - Il suo ingresso in campo cambia sicuramente la pericolosità del Milan, se non altro per la presenza di un attaccante in più. Non ha però il guizzo).

Leonardo BONUCCI 6,5 - Gioca praticamente a tutto campo, facendosi trovare anche nell’area di rigore avversaria quando serve. È sempre pericoloso, ma non riesce a trovare il gol. Imponente anche in difesa, dove commette poche sbavature. È però troppo nervoso e si becca un giallo che costerà tantissimo: il capitano dei rossoneri salterà Milan-Napoli.

Alessio ROMAGNOLI sv - Non era al top in avvio di gara, ed è costretto subito ad uscire dal campo a causa di un problema alla coscia sinistra. (dal 6’ Mateo MUSACCHIO 6 - Gioca bene in difesa, commettendo pochi errori. Si rende pericoloso anche nell’area di rigore avversaria).

Ricardo RODRÍGUEZ 6,5 - Dopo la partitaccia nel derby, lo svizzero batte finalmente un colpo. Sale sulla fascia e si rende sempre pericoloso, con continui cross che rendono la vita difficile ai centrali del Sassuolo.

Franck KESSIÉ 6 - Ha 7 polmoni, e lo sappiamo. Corre per tre giocatori, e lo sappiamo. Ma si mangia un gol incredibile dopo pochi secondi. In questo momento, racconteremmo una partita diversa...

Kessié - Milan-Sassuolo - Serie A 2017/2018 - Getty ImagesGetty Images

Lucas BIGLIA 5 - Dopo il derby tutti recriminavano per la sua assenza, ma l’argentino non ha confermato il credito a proprio favore. Lento a far ripartire l’azione, anche davanti alla difesa non è prezioso con l’ex Lazio che non riesce a fare filtro.

Giacomo BONAVENTURA 6 - Si prende delle pause ed è un peccato... Quando gioca a testa bassa, il Milan è un altro Milan. Sfiora il gol vittoria al 96’.

Jesús Joaquín SUSO 5,5 - Dai suoi piedi ti aspetti sempre qualcosa di importante, ma non sempre fa la scelta giusta nella trequarti avversaria.

Patrick CUTRONE 5,5 - Fa tanto movimento e si rende pericoloso. Ma in area di rigore non trova il varco giusto per superare Consigli. Grande partita di Acerbi su di lui. (dal 67’ Nikola KALINIĆ 6,5 - Si mangia una grande occasione, ma alla seconda chance non sbaglia con un bellissimo gol a beffare Consigli. Un gol pesantissimo).

Hakan ÇALHANOGLU 6 - Partita dai due volti, come al solito. A volte sbaglia la scelta da fare negli ultimi 20 metri, a volte ti apre il gioco da vero top player. Se trovasse più continuità...

All. Gennaro GATTUSO 6,5 - Lui ha coraggio e lo mette in campo quando a metà secondo tempo inserisce sia Kalinić che André Silva per centrare la vittoria. Alla fine raccoglie meno di quanto il Milan meriterebbe.

=Sassuolo=

Andrea CONSIGLI 7 - Non può nulla su Kalinić. Per il resto è un muro, risponde ad ogni affondo del Milan.

Mauricio LEMOS 5 - È lui a perdersi Kalinić in occasione del gol. Altri errori, distribuiti in tutto il match.

Francesco ACERBI 7 - Partita quasi perfetta di Acerbi. Annulla Cutrone, poi si prende in marcatura André Silva, riuscendo a limitare anche il portoghese. Peccato che questo non è sufficiente per trovare i tre punti.

Federico PELUSO 6 - Agisce sulla zona di Suso. Qualche sbavatura, ma non viene ridicolizzato dallo spagnolo, con un ottimo senso della posizione.

Pol LIROLA 6 - Contributo zero in fase offensiva, ma è comunque bravo ad aiutare i centrali difensivi con qualche diagonale provvidenziale.

Luca MAZZITELLI 6,5 - Gioca a tutto campo. Nella ripresa chiede più volte il cambio, ma Iachini ha già esaurito tutte le opzioni dalla panchina. Lui stringe i denti fino alla fine, con grande generosità.

Stefano SENSI 6 - Amministra il gioco a centrocampo con ordine. Il ritmo non è il suo forte, ma anche lui non era al top. (dal 58’ Francesco CASSATA 6 - Cerca di dare ritmo alla manovra, ma nell’ultimo quarto d’ora il Sassuolo gioca troppo schiacciato verso la propria area di rigore).

Simone MISSIROLI 6 - Si inserisce spesso e volentieri nella trequarti avversaria, sfiora anche il gol. Nell’ultima mezz’ora di gioco si spegne...

Oliveira ROGÉRIO 5,5 - Buona la prima mezz’ora, ma si spegne una volta arrivato il cartellino giallo. Non aiuta Peluso per la marcatura su Suso. (dal 67’ Cristian DELL'ORCO 5,5 - Agisce sulla sinistra, dalle parti di Suso. Il suo compito è di aiutare Peluso, ma non è perfetto).

Matteo POLITANO 7 - Tanta corsa da parte degli attaccanti del Sassuolo, Politano ha anche il guizzo di segnare il gol del vantaggio con un destro imparabile per Donnarumma. Un’altra perla dopo la rete al Napoli.

Domenico BERARDI 5 - Non è al top della condizione, ma non si rende mai pericoloso. Con lui, Bonucci e Musacchio hanno gioco facile. (dal 54’ Antonino RAGUSA 6,5 - In poco tempo, fa meglio di Berardi. Gli manca però il guizzo per superare Donnarumma).

All. Giuseppe IACHINI 6 - L’approccio dei suoi non è quello delle grandi sfide, ma - soprattutto nella ripresa - prende le misure al Milan. Si può inventare poco dalla panchina, perché è costretto a tre cambi per infortunio.