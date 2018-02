Le pagelle di Napoli-Lazio 4-1: Zielinski decisivo, bene Insigne, disastro Wallace

===Le pagelle del Napoli===

José REINA 6 - Colpito a freddo da De Vrj, poi quasi inoperoso.

Elseid HYSAJ 6 - Non é al meglio e si vede. Non spinge, ma controlla. Intelligente.

Lorenzo TONELLI 6 - Parte pianino, soffre i movimenti di Immobile, poi prende confidenza, migliora e gioca un buon secondo tempo.

Kalidou KOULIBALY 7 - Bravo a ricompattare la difesa azzurra dopo un avvio da incubo. Mette ordine, richiama e poi blocca tutto.

Mario RUI 7 - Gran partita. A sinistra nella ripresa fa la differenza. Suo il tiro che colpisce Zielinski per il 3-1.

ALLAN 6,5 - Parte male, ma é anche il primo a scuotere i suoi. Duro e concentrato, leader silenzioso. (Dal 81' ROG SV)

JORGINHO 7 - Palla splendida per Callejon. Giocata illuminante e decisiva. Regia brillante, applaudito dal San Paolo.

Marek HAMSIK 5,5 - Un primo tempo senza acuti. Soffre i ritmi della Lazio e rincorre senza reagire. Probabilmente (Dal 46' ZIELINSKI 7 - Uomo decisivo nella svolta nel match. Entra carichissimo, segna fortunosamente il gol del 3-1 (la Lega dá gol a Mario Rui), sfiora la doppietta e poi serve l'assist a Mertens per il 4-1. Scatenato.)

José Maria CALLEJON 7,5 - Premiamo lui come migliore, per due gesti tecnici. Due controlli: quello con cui prepara l'1-1 e quello con cui si costruisce il cross del 2-1. Determinante. (Dal 84' MAGGIO SV)

Dries MERTENS 6,5 - Il meno brillante davanti dei suoi. Ma timbra ancora, con la puntualitá che hanno i veri bomber.

Lorenzo INSIGNE 7 - Non trova il gol per pura sfortuna, ma lo sfiora almeno quattro volte con giocate d'alta scuola. In forma, uomo in piú.

ALL. Maurizio SARRI 7 - La sua squadra subisce l'avvio della Lazio, lui si innervosisce, ma poi ridisegna la squadra con intelligenza. Coraggioso con Zielinski, premiato dal gran secondo tempo della sua squadra.

José Maria Callejon, Napoli-Lazio, Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle della Lazio===

Thomas STRAKOSHA 6 - Sui gol puó francamente poco. Almeno tre grandi parate.

WALLACE 4 - La parola corretta é inadeguato. L'imbarazzo fatto a difensore. L'autogol é tragicomico e crocifigge la Lazio. La ripresa é una sequenza seriale di errori dilettanteschi.

Stefan DE VRIJ 5,5 - Il gol, ma anche tante, troppe incertezze. Crolla nel secondo tempo.

Stefan RADU 4,5 - Tiene in gioco Mertens, sbaglia su Callejon, insicuro e impreciso.

Adam MARUSIC 5 - Pochi guizzi, pochi spunti, poco Marusic.

Marco PAROLO 5,5 - Tra i meno peggio. Approccia abbastanza bene la gara, sfiora il gol di testa, e non molla nemmeno nella disastrosa ripresa della Lazio.

Lucas LEIVA 5 - Non ci siamo. Falloso e poco leader. Naufraga nel secondo tempo, in difficoltá fisica. (Dal 68' NANI 5 - Entra a gara chiusa e non tocca palla)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Uno dei pochi a salvarsi. Lotta, combatte, si inserisce e gioca un primo tempo sontuoso.

Senad LULIC 5,5 - Bene nella prima frazione, non entra in campo nel secondo tempo. Traumatizzato in avvio di ripresa. (Dal 61' LUKAKU 5 - Mezz'ora subendo dal suo lato le scorribande azzurre. Apporto nullo)

LUIS ALBERTO 5,5 - Tralasciando la nuova capigliatura, inizia bene il match. Sembra in giornata, si trova con Immobile, ma poi viene preso da Koulibaly e non la vede piú. Distratto. (Dal 61' CAICEDO 5 - Entra e non si nota. Un paio di duelli aerei, poco altro)

Ciro IMMOBILE 6 - Primi 20 minuti da fenomeno. Assist per De Vrij, accelerazioni, spunti. Poi incredibilmente si spegne e sparisce.

ALL. Simone INZAGHI 5 - Buona Lazio nel primo tempo. Prepara bene la partita, poi viene tradito da Wallace e dalla precaria condizione fisica dei suoi. Malissimo nel secondo tempo.