Le pagelle di Napoli-Udinese 4-2: Zampano e Insigne migliori in campo

=Napoli=

Pepe REINA 6,5 - Deve sudare parecchio, salvando per due volte su Jankto a cavallo dei due tempi. Battuto imparabilmente dallo stesso ceco e da Ingelsson.

Elseid HYSAJ 5,5 - Quasi piantato sulla propria zona di competenza, senza sostenere Callejon. Soffre quando l'Udinese attacca da quella parte.

Raul ALBIOL 6,5 - Tira indietro il piede e manca l'intervento sul pallone che Jankto ribadirà in rete. Difensivamente non è sempre perfetto, ma si rifà ampiamente segnando la rete del secondo pareggio.

Lorenzo TONELLI 7 - Chiamato in causa per la squalfica di Koulibaly e preferito a Chiriches, non tradisce: offre una prova positiva in difesa e chiude la gara di testa.

Mario RUI 5,5 - Appoggia costantemente l'azione di Insigne, ma senza mai trovare lo spazio desiderato. E quando Zampano ha spazio per crossare sono dolori.

Piotr ZIELINSKI 6,5 - Uno dei più in palla del Napoli. Si traveste spesso da ala, scappando sulla destra e mandando al tiro Insigne. Motorino perpetuo, anche se non chiude su Ingelsson.

Amadou DIAWARA 5,5 - Regia scolastica, qualche patimento quando l'Udinese prende coraggio. Non pessimo, ma nemmeno scintillante.

Marek HAMSIK 5,5 - Pericoloso alla conclusione, tanto da sfiorare per due volte il gol. Ma in generale non gira, lisciando il pallone che porta all'1-2 e venendo sostituito subito dopo (dal 57' Dries MERTENS 6 - Dà la scossa all'attacco del Napoli cercando il gol, poi si accontenta del risultato tenendo le cartucce per Torino)

José Maria CALLEJON 6,5 - Impalpabile per gran parte dell'incontro, salva la propria partita nel secondo tempo: incursioni, la partecipazione all'azione del tris e tanti angoli ben battuti (dall'82' Marko ROG s.v.)

Arek MILIK 6,5 - Prezioso nelle sponde, una delle quali, bellissima, di tacco. Non riesce ad andare al tiro per gran parte della gara, poi è suo il gol della rimonta (dal 73' ALLAN 6 - Entra nel momento in cui il Napoli sta per chiudere la partita e a centrocampo ha buon gioco)

Lorenzo INSIGNE 7 - Altra ottima prestazione, tra dribbling, fughe e giocate d'alta scuola. Stavolta, a differenza di altre occasioni, coronata da un gol tanto bello quanto importante.

All. Maurizio SARRI 6,5 - Opta comprensibilmente per il turnover, ma la squadra ne patisce. Ha il merito di non aspettare troppo per mischiare le carte in attacco.

Jankto - Napoli-Udinese - Serie A 2017/2018 - Getty ImagesGetty Images

=Udinese=

Albano BIZZARRI 6 - Non demerita nonostante torni a casa con 4 gol: bravo su Hamsik e Diawara, fa quel che può su Callejon. Il meno colpevole della difesa.

Bram NUYTINCK 5 - Il più in difficoltà dei tre difensori di Oddo. Insigne lo fa ammattire con le sue giocate veloci, come nell'azione dell'1-1, e Albiol lo sovrasta pareggiando per la seconda volta.

DANILO 5,5 - Fa passare pochi palloni, nonostante un giallo rimediato già nel primo tempo. Però è nettamente battuto in elevazione da Tonelli (dal 76' Rodrigo DE PAUL s.v.)

SAMIR 5,5 - Inizialmente incontra le maggiori difficoltà con le sgroppate di Zielinski, controllando meglio Callejon. Poi si perde anche lo spagnolo, e sono guai.

Francesco ZAMPANO 7 - Ha fiato e corsa da vendere. Si spende in entrambe le fasi, quando attacca è sempre pericoloso e dal suo destro partono gli assist per entrambi i gol.

Antonin BARAK 6 - Va a sprazzi, alternando buone cose ad altre meno buone. Bello il tocco filtrante con cui manda in porta Jankto a inizio ripresa.

Andrija BALIC 6,5 - Molto bene, almeno per gran parte del match. Buona padronanza del ruolo, inserimenti, destro interessanti dai calci piazzati.

Svante INGELSSON 6,5 - Il bel gol del momentaneo 1-2 è il simbolo delle sue qualità in inserimento. Un premio a una gara in cui prova in tutti i modi a tener testa al centrocampo azzurro.

Giuseppe PEZZELLA 6,5 - Alter ego di Zampano, fa su e giù per la fascia. Meno decisivo dell'ex pescarese, ma assolutamente in palla (dal 69' Ali ADNAN 5,5 - Non offre la medesima efficacia del compagno)

Jakub JANKTO 7 - Sale di tono nel corso del primo tempo, segnando il gol dell'illusione e spaventando Reina. Uno sforzo che servirà a poco (dal 77' Sylvan WIDMER s.v.)

Stipe PERICA 6 - Sfrutta nel complesso bene le pochissime opportunità che gli capitano: entra nell'azione di entrambi i gol e nel finale colpisce la traversa.

All. Massimo ODDO 6,5 - Sembrava arrivato a Napoli per fare la vittima sacrificale, e invece è proprio una bella Udinese. L'atteggiamento aggressivo che impone alla squadra porta quasi al colpaccio.