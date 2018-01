Le pagelle di Napoli-Verona 2-0: Koulibaly perfetto, Kean non punge mai

=Napoli=

Pepe REINA 6 - Si gode la partita come un semplice spettatore per 83 minuti, quando viene impegnato soltanto da Pazzini.

Elseid HYSAJ 6 - Dietro ha pochi problemi e vive un pomeriggio tranquillo. A parte una bella imbucata in area per Allan, non sostiene invece l'azione offensiva.

Raul ALBIOL 6 - Fa buona guardia della retroguardia, chiudendo bene nelle poche occasioni in cui il Verona si fa vedere in attacco. Però Pazzini lo sorprende nel finale, rischiando di riaprire il match (dall'85' Nikola MAKSIMOVIC s.v.)

Kalidou KOULIBALY 7 - Si mangia Kean, non lasciando nemmeno l'aria per respirare all'avversario, e tiene a bada anche Pazzini. Completa il tutto con il provvidenziale gol dell'1-0. Perfetto.

Mario RUI 6,5 - Prende sempre più fiducia difensivamente e offre buone soluzioni in sovrapposizione. Arma non banale, specialmente nella ripresa.

ALLAN 6,5 - Volenteroso ed elettrico come sempre. Ci prova più volte da fuori, non riuscendo a bucare Nicolas. Ma il suo apporto in mezzo al campo e in inserimento si fa sentire eccome.

JORGINHO 6,5 - Qualche verticalizzazione imprecisa, difficoltà a superare il muro gialloblù, ma anche una gestione costante del gioco e un paio di infilate da grande giocatore per Callejon e Insigne. Sfiora il gol nel recupero.

Marek HAMSIK 5,5 - Non dà continuità al magic moment che viveva da qualche giornata. Così come Jorginho gestisce un'infinità di palloni, ma spesso sbaglia la scelta e manca in precisione (dal 78' Piotr ZIELINSKI s.v.)

José Maria CALLEJON 7 - Sempre pungente in inserimento e al cross. Vivo, brillante. Giustamente premiato dal gol che chiude definitivamente i conti.

Dries MERTENS 6 - Ancora una volta a secco in campionato, non incide come altre volte. Anche se prova eccome a segnare: Nicolas e il palo lo stoppano.

Lorenzo INSIGNE 7 - Non è da lui divorarsi un gol come quello di fine primo tempo. Ma niente paura: è il solito Insigne. Che punta l'uomo, partecipa all'azione, colpisce un palo e chiude servendo a Callejon la palla del 2-0 (dall'87' Marko ROG s.v.)

All. Maurizio SARRI 6,5 - Mantiene tranquilla la squadra nonostante l'ora trascorsa senza segnare. Alcune trame del Napoli, pur in un contesto d'ansia crescente, sono da applausi.

José Callejon Napoli Verona 2018Getty Images

=Verona=

NICOLAS 6 - Gara a due facce. Quasi regala un gol a Mertens e poi si fa trovare impreparato su Koulibaly, ma prima era stato soprattutto lui a tenere in partita il Verona in partita.

Alex FERRARI 5,5 - Insigne, Hamsik, Mario Rui: è dalla sua zona che il Napoli crea a pioggia i maggiori pericoli. Nessun errore da circoletto rosso, ma tantissima sofferenza per l'ex bolognese.

Antonio CARACCIOLO 6 - Fa quel che può, opponendosi con tutte le proprie forze ai continui attacchi del Napoli. In occasione del gol di Koulibaly, però, si fa sorprendere.

Thomas HEURTAUX 6,5 - In trincea dal 1' al 94'. Con ottimi interventi e tanta attenzione. Purtroppo per lui, il Verona esce comunque dal San Paolo senza punti.

Martin CACERES 5,5 - Come Ferrari, è costretto a fronteggiare un assedio continuo da parte dei vari Callejon e Allan. Crolla nella ripresa, perdendosi lo spagnolo.

ROMULO 5,5 - Inizia come falsa seconda punta e chiude in posizione più arretrata. Gara di sacrificio totale, in cui viene inevitabilmente sopraffatto da avversari più qualitativi.

Marcel BUCHEL 5,5 - Nessuno spazio per i ricami, priorità alla sostanza. Ed è così che il Verona, in qualche modo, rimane in partita per 66 minuti.

Daniel BESSA 5,5 - Prova a rintuzzare come può il palleggio continuo del Napoli, ma si fa ammonire: diffidato, salterà lo scontro salvezza contro il Crotone (dal 78' Simone CALVANO s.v.)

Mohamed FARES 5,5 - Vedasi il giudizio riservato agli altri componenti del centrocampo: anche l'algerino è costretto unicamente, con fortune alterne, a coprire.

Daniele VERDE 5 - Pecchia lo fa girare come una trottola per il campo: esterno destro, seconda punta, esterno sinistro. Tanta corsa, pochissimi lampi (dall'82' Gianfilippo FELICIOLI s.v.)

Moise KEAN 5 - Deve gestire l'intera zona offensiva del Verona, ma è un compito improbo. Battaglia a vuoto e viene facilmente fermato dai due centrali di casa (dal 58' Giampaolo PAZZINI 5 - Ha sui piedi l'unica, vera chance veronese del match, ma la spreca calciando malamente verso Reina)

All. Fabio PECCHIA 5,5 - Schiera una squadra completamente rinunciataria, non pensando nemmeno per un secondo alla possibilità di colpire in contropiede. Sconfitta scontata.