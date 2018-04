Le pagelle di Roma-Fiorentina 0-2

Le pagelle della Roma

ALISSON 5,5 – “Pasticcione” nei disimpegni e autore di qualche uscita più spericolata del previsto.

Bruno PERES 5,5 – Spinge con continuità sulla fascia destra ma la fase difensiva è tutta da rivedere. Colpevole anche lui sul gol di Simeone.

Kostas MANOLAS 4,5 – Imbarazzante sulla percussione centrale di Giovanni Simeone: emblema degli imbrazzi difensivi della Roma. (58’ KOLAROV 5,5 – Non riesce a sfondare nel suo settore)

Federico FAZIO 5,5 – Meno sicuro e spavaldo di altre volte: meglio oggi da attaccante aggiunto, ma non è il suo mestiere.

JUAN JESUS 6 – Non ha colpe sui gol incassati a differenza dei suoi compagni di reparto. Senza infamia e senza lode.

Kevin STROOTMAN 6 – Sacrificato per ragioni tattiche, fino al momento del cambio aveva battagliato alternando amnesie a buoni spunti. (FLORENZI 6,5 – Entra e dà la carica: andava inserito prima)

Maxime GONALONS 5 – Regia lenta e impacciata. Non si è caricato la squadra sulle spalle, non avendo la personalità per farlo. Avrebbe dovuto chiudere su Benassi in occasione del primo gol incassato dalla banda Di Francesco, ma ha sorvolato.

Radja NAINGGOLAN 5 - Stecca evidente per il "Ninja": poco preciso negli appoggi e sciagurato al momento di concludere a rete. Unica attenuante la precaria condizione fisica.

Stephan EL SHAARAWY 6 – Ha il merito di essere sempre dentro la partita, pur non trovando la giocata risolutiva. Uno degli ultimi a mollare.

Edin DZEKO 6,5 – Il bosniaco è una mina vagante per la difesa avversaria, provandoci in tutti i modi e spesso portandosi in spalla i difensori avversari. Ci vuole un grande Sportiello per negargli la gioia del gol. Ps: il suggerimento per Nainggolan è perfetto, ma il belga non è all’altezza della situazione.

Gregoire DEFREL 4,5 – Corpo estraneo a questa squadra ed ennesima occasione sprecata dal francese ex Sassuolo; killer instinct cercasi…(46’ SCHICK 6 – Ci prova. A volte non è reattivo, altre volte arriva sul pallone con i tempi giusti. Sfortunato nell’occasione della traversa sverniciata su colpo di testa)

All. Eusebio DI FRANCESCO 5,5 – Roma visibilmente provata dall’impegno di Champions al Camp Nou. Contro una delle squadre più in forma del campionato, i giallorossi pagano pesanti amnesie in fase difensiva e non riescono a capitalizzare l’ingente mole di occasioni da rete prodotte. Giornata no e sconfitta fisiologica, che potrà essere cancellata a patto di riprendere la marcia in campionato limando i difetti mostrati oggi. Le 6 scontitte casalinghe in campionato sono un po' troppe però...

Video - Di Francesco: "Roma peggio dell'anno scorso? Ora però siamo nei quarti di Champions" 01:47

Le pagelle della Fiorentina

Marco SPORTIELLO 7 – Qualche svarione in uscita, ma anche un’incetta di interventi salvifici.

Vincent LAURINI 6,5 – A tratti stoico, salva tante situazioni sanguinose.

Germán PEZZELLA 7 – Diga insormontabile: che stagione per il centrale argentino, che oggi conferma di essere uno dei difensori più affidabili del nostro campionato.

Vitor HUGO 6 – Qualche sporcatura qua e là, ma nel complesso non demerita e partecipa allo sforzo collettivo.

Cristiano BIRAGHI 6,5 – Spinge con qualità e si spende con sacrificio dalla metà campo in giù. Solido.

Marco BENASSI 7 – Ha il merito di sbloccare il match con perfetto inserimento offensivo; prova gagliarda per il resto dell'ex Torino.

Bryan DABO 6,5 – Efficace frangiflutti davanti alla difesa; acquisto prezioso del mercato di gennaio.

Jordan VERETOUT 6 – Meglio in fase di interdizione che in fase propositiva, attore non protagonista per una volta.

Riccardo SAPONARA 7 – Vero ispiratore della manovra toscana: c’è il suo zampino nei due gol della banda Pioli e più in generale nell’esaltante striscia di risultati della Viola. Talento recuperato. (69' MILENKOVIC 6 - In trincea nell'ultimo scorcio di gara, col giusto piglio)

Valentin EYSSERIC 5 – Praticamente invisibile all’Olimpico; non è un “fattore” per la squadra di Pioli. (58' DIAS 5,5 - Poco coinvolto anche il jolly portoghese).

Giovanni SIMEONE 6,5 – Si è sbloccato e non ne vuole sapere di fermarsi: mette il turbo e affonda come un coltello nel burro nell’occasione del definitivo 2-0. Non c’è solo il gol nella sua prestazione, perché “Gio” fa la guerra con tutti gli avversari. (89' FALCINELLI sv)

All. Stefano PIOLI 6,5 - Numeri che parlano da soli: 6 vittorie consecutive, 19 punti nelle ultime 7 giornate. Un ruolino di marcia che ha consentito alla Viola di rilanciarsi in chiave europea. A Roma la Fiorentina se l'è giocata con le proprie armi sciorinando una prova coriacea, sfruttando le occasioni con cinismo e venendo premiata con un pizzico di fortuna necessaria per espugnare campi così prestigiosi.